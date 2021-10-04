Гарбузова каша з рисом надзвичайно корисна для організму, адже в ній тільки корисні інгредієнти, які допомагають травленню. Якщо ви пильно стежите за своєю фігурою, обов'язково приготуйте її на сніданок – вона чудово наситить на цілий день та додасть енергії і сили перед ранковим тренуванням.