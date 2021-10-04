У сезон гарбуза ми пропонуємо вам приготувати неймовірно смачну та корисну страву – кашу з рисом та гарбузом. Який з варіантів обрати: солодкий чи солений – вибір за вами. Ми можемо тільки відзначити, що вони смачні в будь-якому варіанті.

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Рисово-гарбузова каша (солений варіант)

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  1. У каструлі доведіть до кипіння молоко.
  1. Гарбуз ретельно помийте та почистіть від шкірки і насіння. Наріжте дрібними кубиками м'якоть та відправте в молоко. Варіть його на маленькому вогні до м'якості. Орієнтовно 25 – 30 хвилин.
  1. Рис відваріть до готовності у підсоленій воді.
  1. Гарбуз з молоком подрібніть в пюре за допомогою блендера. З'єднайте з рисом та перемішайте.
  1. Додайте спеції та перемішайте.
  1. Подавайте готову страву до столу з бринзою. Смачного!


Гарбузова каша з рисом / Фото Fat Killers

Рисово-гарбузова каша (солодкий варіант)

Приготування:

  1. У каструлі доведіть до кипіння молоко.
  1. Гарбуз ретельно помийте та почистіть від шкірки і насіння. Наріжте дрібними кубиками м'якоть та відправте в молоко. Варіть його на маленькому вогні до м'якості. Орієнтовно 25 – 30 хвилин.
  1. Рис відваріть до готовності з підсолоджувачем.
  1. Гарбуз з молоком подрібніть в пюре за допомогою блендера. З'єднайте з рисом та перемішайте.
  1. Додайте ванільного цукру та перемішайте.
  1. Перед подачею додайте до страви домашній сир. Смачного!