Рецепт рисово-тыквенной каши на каждый день: два варианта приготовления

4 октября 2021 , 18:33
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Тыквенная каша с рисом чрезвычайно полезна для организма, ведь в ней только полезные ингредиенты, которые помогают пищеварению. Если вы внимательно следите за своей фигурой, обязательно приготовьте ее на завтрак – она прекрасно насытит на целый день и придаст энергии и силы перед утренней тренировкой.

В сезон тыквы мы предлагаем вам приготовить невероятно вкусное и полезное блюдо – кашу с рисом и тыквой. Какой из вариантов выбрать: сладкий или соленый – выбор за вами. Мы можем только отметить, что они вкусные в любом варианте.

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Рисово-тыквенная каша (соленый вариант)

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 6 ст. л. риса;
– 200 мл воды;
– 500 г тыквы;
– 300 мл молока
– соль,
– черный молотый перец;
– куркума;
– брынза.

Приготовление:

  1. В кастрюле доведите до кипения молоко.

  2. Тыкву тщательно помойте и очистите от кожицы и семян. Нарежьте мелкими кубиками мякоть и отправьте в молоко. Варите на маленьком огне до мягкости. Ориентировочно 25 – 30 минут.

  3. Рис отварите до готовности в подсоленной воде.

  4. Тыкву с молоком измельчите в пюре с помощью блендера. Соедините с рисом и перемешайте.

  5. Добавьте специи и перемешайте.

  6. Подавайте готовое блюдо к столу с брынзой. Приятного аппетита!


Тыквенная каша с рисом / Фото Fat Killers

Рисово-тыквенная каша (сладкий вариант)

Ингредиенты:
– 6 ст. л. риса;
– 200 мл воды;
– 500 г тыквы;
– 300 мл молока
– подсластитель;
– 5 г ванильного сахара;
– творог.

Приготовление:

  1. В кастрюле доведите до кипения молоко.

  2. Тыкву тщательно помойте и очистите от кожицы и семян. Нарежьте мелкими кубиками мякоть и отправьте в молоко. Варите на маленьком огне до мягкости. Ориентировочно 25 – 30 минут.

  3. Рис отварите до готовности с подсластителем.

  4. Тыкву с молоком измельчите в пюре с помощью блендера. Соедините с рисом и перемешайте.

  5. Добавьте ванильный сахар и перемешайте.

  6. Перед подачей добавьте к блюду творог. Приятного аппетита! 

Автор: Богданна Рибак