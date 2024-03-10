Неизменная классика: как приготовить ризотто с морепродуктами
10 марта 2024, 16:56Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Ризотто с морепродуктами – отличная идея для вкусного блюда на обед или ужин с друзьями. Готовить это блюдо легко, однако вкус далек от тривиального.
Ризотто с морепродуктами – изысканное итальянское блюдо, которое сочетает в себе богатый аромат и вкус моря с нежностью риса. Это замечательное сочетание завоевало сердца гурманов по всему миру.
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Ризотто с морепродуктами
- Время: 1 час
- Порций: 4
Вкус, который покорил мир / Фото unsplashИнгредиенты:
– 280 грамм риса для ризотто (арборио, виалоне нано или карнароли);
– 120 миллилитров белого сухого вина;
– 200 грамм замороженной смеси морепродуктов;
– 1 лук шалот;
– 50 миллилитров оливкового масла;
– 2 столовые ложки сливок 30%;
– 2 столовые ложки масла;
– пол-лимона;
– 2 зубчика чеснока;
– специи: соль, перец, чеснок, лимон. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготовление:
- Достаньте морепродукты из морозилки и дайте разморозиться. Шалот мелко нарежьте.
- Разогрейте оливковое масло в большой сковороде и добавьте туда лук-шалот и прессованный чеснок. Обжаривайте некоторое время.
- Добавьте в сковороду рис и немного обжарьте, помешивая.
- Влейте белое вино и снова перемешайте.
- Варите вместе, пока вино не выпарится.
- Налейте в кастрюлю 200 миллилитров воды и варите, пока рис не впитает всю воду.
- Снова налейте в кастрюлю 200 миллилитров воды и варите, пока рис не впитает всю воду.
- Повторите действие еще раз.
- Теперь добавьте размороженные морепродукты. Варите вместе 10 минут, помешивая, пока креветки не станут розовыми.
- Приправить по вкусу солью и перцем.
- Добавьте сливки и масло и перемешайте до кремообразного состояния.
- Полейте соком лимона ризотто. Аккуратно перемешайте.
- Выложите ризотто на блюдо и украсьте ломтиками лимона.