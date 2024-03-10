Різотто з морепродуктами – вишукана італійська страва, яка поєднує в собі багатий аромат та смак моря з ніжністю рису. Це чудове поєднання завоювало серця гурманів по всьому світу.
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Різотто з морепродуктами
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Смак, який підкорив світ / Фото unsplash
Приготування:
- Дістаньте морепродукти з морозилки і дайте розморозитися. Шалот дрібно наріжте.
- Розігрійте оливкову олію у великій сковороді та додайте туди цибулю-шалот і пресований часник. Обсмажуйте деякий час.
- Додайте в сковороду рис і трохи обсмажте, помішуючи.
- Влийте біле вино і знову перемішайте.
- Варіть разом, поки вино не випарується.
- Налийте в каструлю 200 мілілітрів води та варіть, поки рис не вбере всю воду.
- Знову налийте в каструлю 200 мілілітрів води та варіть, поки рис не вбере всю воду.
- Повторіть дію ще раз.
- Тепер додайте розморожені морепродукти. Варіть разом 10 хвилин, помішуючи, поки креветки не стануть рожевими.
- Приправити до смаку сіллю і перцем.
- Додайте вершки та масло і перемішайте до кремоподібного стану.
- Полийте соком лимона різотто. Акуратно перемішайте.
- Викладіть різотто на блюдо і прикрасьте скибочками лимона.