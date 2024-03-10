Різотто з морепродуктами – вишукана італійська страва, яка поєднує в собі багатий аромат та смак моря з ніжністю рису. Це чудове поєднання завоювало серця гурманів по всьому світу.

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Різотто з морепродуктами

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Смак, який підкорив світ / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 280 грамів рису для різотто (арборіо, віалоне нано або карнаролі);

– 120 мілілітрів білого сухого вина;

– 200 грамів замороженої суміші морепродуктів;

– 1 цибуля шалот;

– 50 мілілітрів оливкової олії;

– 2 столові ложки вершків 30%;

– 2 столові ложки масла;

– пів лимона;

– 2 зубчики часнику;

– спеції: сіль, перець, часник, лимон.

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Приготування:

Дістаньте морепродукти з морозилки і дайте розморозитися. Шалот дрібно наріжте. Розігрійте оливкову олію у великій сковороді та додайте туди цибулю-шалот і пресований часник. Обсмажуйте деякий час. Додайте в сковороду рис і трохи обсмажте, помішуючи. Влийте біле вино і знову перемішайте. Варіть разом, поки вино не випарується. Налийте в каструлю 200 мілілітрів води та варіть, поки рис не вбере всю воду. Знову налийте в каструлю 200 мілілітрів води та варіть, поки рис не вбере всю воду. Повторіть дію ще раз. Тепер додайте розморожені морепродукти. Варіть разом 10 хвилин, помішуючи, поки креветки не стануть рожевими. Приправити до смаку сіллю і перцем. Додайте вершки та масло і перемішайте до кремоподібного стану. Полийте соком лимона різотто. Акуратно перемішайте. Викладіть різотто на блюдо і прикрасьте скибочками лимона.

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