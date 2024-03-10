Ризотто с морепродуктами – изысканное итальянское блюдо, которое сочетает в себе богатый аромат и вкус моря с нежностью риса. Это замечательное сочетание завоевало сердца гурманов по всему миру.

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Ризотто с морепродуктами

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ризотто с морепродуктами - рецепт

Вкус, который покорил мир / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Достаньте морепродукты из морозилки и дайте разморозиться. Шалот мелко нарежьте.
  2. Разогрейте оливковое масло в большой сковороде и добавьте туда лук-шалот и прессованный чеснок. Обжаривайте некоторое время.
  3. Добавьте в сковороду рис и немного обжарьте, помешивая.
  4. Влейте белое вино и снова перемешайте.
  5. Варите вместе, пока вино не выпарится.
  6. Налейте в кастрюлю 200 миллилитров воды и варите, пока рис не впитает всю воду.
  7. Снова налейте в кастрюлю 200 миллилитров воды и варите, пока рис не впитает всю воду.
  8. Повторите действие еще раз.
  9. Теперь добавьте размороженные морепродукты. Варите вместе 10 минут, помешивая, пока креветки не станут розовыми.
  10. Приправить по вкусу солью и перцем.
  11. Добавьте сливки и масло и перемешайте до кремообразного состояния.
  12. Полейте соком лимона ризотто. Аккуратно перемешайте.
  13. Выложите ризотто на блюдо и украсьте ломтиками лимона.