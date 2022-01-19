Хрустящее печенье с шоколадной крошкой просто тает во рту. И предупреждаем: эта гастрономическая композиция вызывает сильнейшее привыкание.

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Лакомкам советуем печь двойную порцию. Ведь съедается печенье – глазом не успеете моргнуть!

Рецепт печенья из шоколадной крошки

Время: 1 час
Порций: 4

Прекрасный десерт / Фото pinterest

Ингредиенты:

  • 200 граммов сливочного масла;
  • 280 граммов пшеничной муки;
  • 100 граммов мелкого сахара;
  • 2 чайные ложки экстракта ванили;
  • 2 яйца;
  • 2 щепотки соли;
  • 1 чайная ложка порошка к печенью;
  • 100 граммов молочного шоколада.

Приготовление:

  1. Сливочное масло разотрите с сахаром, добавьте 2 чайные ложки ванильного экстракта и другие сухие ингредиенты (в последнюю очередь – мелко нарезанный молочный шоколад).
  2. Ложкой выложите на противень шарики теста и каждый слегка приплюсните.
  3. Отправьте их в предварительно разогретую до 190 градусов духовку и выпекайте около 12 минут (до золотистого цвета).
  4. Готовое печенье переложите на решетку, а когда полностью остінет – в герметичный контейнер.

Приятного аппетита!