Хрустящее печенье с шоколадной крошкой просто тает во рту. И предупреждаем: эта гастрономическая композиция вызывает сильнейшее привыкание.
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Лакомкам советуем печь двойную порцию. Ведь съедается печенье – глазом не успеете моргнуть!
Рецепт печенья из шоколадной крошки
Время: 1 час
Порций: 4
Прекрасный десерт / Фото pinterest
Ингредиенты:
- 200 граммов сливочного масла;
- 280 граммов пшеничной муки;
- 100 граммов мелкого сахара;
- 2 чайные ложки экстракта ванили;
- 2 яйца;
- 2 щепотки соли;
- 1 чайная ложка порошка к печенью;
- 100 граммов молочного шоколада.
Приготовление:
- Сливочное масло разотрите с сахаром, добавьте 2 чайные ложки ванильного экстракта и другие сухие ингредиенты (в последнюю очередь – мелко нарезанный молочный шоколад).
- Ложкой выложите на противень шарики теста и каждый слегка приплюсните.
- Отправьте их в предварительно разогретую до 190 градусов духовку и выпекайте около 12 минут (до золотистого цвета).
- Готовое печенье переложите на решетку, а когда полностью остінет – в герметичный контейнер.
Приятного аппетита!