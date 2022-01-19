Шоколадне печиво із шоколадною крихтою – це поєднання молочного шоколаду з хрустким тістом, яке просто тане у роті. Це особливий дует, який викликає сильне звикання.

Не пропустіть Що приготувати з курячого фаршу: оригінальні страви, які оцінять навіть гурмани

Для справжніх гурманів рекомендуємо спекти одразу дві порції, адже смак у печива просто неймовірний.

Рецепт печива з шоколадною крихтою

Час: 1 година
Порцій: 4


Чудовий десерт / Фото pinterest

Інгредієнти:

  • 200 грамів вершкового масла;
  • 280 грамів пшеничного борошна;
  • 100 грамів дрібного цукру;
  • 2 чайні ложки екстракту ванілі;
  • 2 яйця;
  • дві щіпки солі;
  • 1 чайна ложка порошку до печива;
  • 100 грамів молочного шоколаду.

Приготування:

  1. Вершкове масло розтерти з цукром, додати дві чайні ложки ванільного екстракту та інші сухі інгредієнти. В останню чергу додайте дрібно нарізаний молочний шоколад.
  2. Ложкою викладіть тісто на деко, сформуйте кульки, а потім злегка їх розрівняйте.
  3. Поставте в попередньо розігріту до 190 градусів духовку і випікати близько 12 хвилин до золотистої скоринки.
  4. Покладіть випечене печиво на решітку.
  5. Коли вони повністю охолонуть, помістіть їх у герметичний контейнер.

Смачного!