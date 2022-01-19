Шоколадне печиво із шоколадною крихтою – це поєднання молочного шоколаду з хрустким тістом, яке просто тане у роті. Це особливий дует, який викликає сильне звикання.
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Для справжніх гурманів рекомендуємо спекти одразу дві порції, адже смак у печива просто неймовірний.
Рецепт печива з шоколадною крихтою
Час: 1 година
Порцій: 4
Чудовий десерт / Фото pinterest
Інгредієнти:
- 200 грамів вершкового масла;
- 280 грамів пшеничного борошна;
- 100 грамів дрібного цукру;
- 2 чайні ложки екстракту ванілі;
- 2 яйця;
- дві щіпки солі;
- 1 чайна ложка порошку до печива;
- 100 грамів молочного шоколаду.
Приготування:
- Вершкове масло розтерти з цукром, додати дві чайні ложки ванільного екстракту та інші сухі інгредієнти. В останню чергу додайте дрібно нарізаний молочний шоколад.
- Ложкою викладіть тісто на деко, сформуйте кульки, а потім злегка їх розрівняйте.
- Поставте в попередньо розігріту до 190 градусів духовку і випікати близько 12 хвилин до золотистої скоринки.
- Покладіть випечене печиво на решітку.
- Коли вони повністю охолонуть, помістіть їх у герметичний контейнер.
Смачного!