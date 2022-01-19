Шоколадне печиво із шоколадною крихтою – це поєднання молочного шоколаду з хрустким тістом, яке просто тане у роті. Це особливий дует, який викликає сильне звикання.

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Для справжніх гурманів рекомендуємо спекти одразу дві порції, адже смак у печива просто неймовірний.

Рецепт печива з шоколадною крихтою

Час: 1 година

Порцій: 4



Чудовий десерт / Фото pinterest

Інгредієнти:

200 грамів вершкового масла;

280 грамів пшеничного борошна;

100 грамів дрібного цукру;

2 чайні ложки екстракту ванілі;

2 яйця;

дві щіпки солі;

1 чайна ложка порошку до печива;

100 грамів молочного шоколаду.

Приготування:

Вершкове масло розтерти з цукром, додати дві чайні ложки ванільного екстракту та інші сухі інгредієнти. В останню чергу додайте дрібно нарізаний молочний шоколад. Ложкою викладіть тісто на деко, сформуйте кульки, а потім злегка їх розрівняйте. Поставте в попередньо розігріту до 190 градусів духовку і випікати близько 12 хвилин до золотистої скоринки. Покладіть випечене печиво на решітку. Коли вони повністю охолонуть, помістіть їх у герметичний контейнер.

Смачного!