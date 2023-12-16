Самое главное блюдо на Сочельник: узнайте секрет настоящей рождественской кутьи

16 декабря 2023, 21:48
Читати новину українською

Источник:

УНИАН

Традиционно по случаю Рождества украинцы накрывают пышный стол. А главным блюдом на Сочельник является кутья, ведь именно с нее принято начинать трапезу.

Кутья – традиционное обрядовое блюдо из отварных злаков. Она символизирует единство с землей, поэтому чаще используют те крупы, которые растут в нашей местности – пшеницу, пшено, гречку и так далее.

Стоит попробовать Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники

Как сделать рождественскую кутью

  • Время: 3 часа
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 стакан пшеницы;
– 150 граммов сухофруктов (яблок, абрикосов, груш, слив);
– 100 граммов изюма;
– 100 граммов мака;
– 100 граммов грецких орехов;
– 3 столовые ложки меда;
– 2 столовые ложки сахара.


Кутья – традиционное рождественское блюдо / Фото Depositphotos

Приготовление:

  1. Хорошо переберите пшеницу, промойте и замочите на несколько часов, а лучше на ночь. Затем слейте воду из пшеницы, залейте новую и варите на медленном огне до полной готовности.
  2. Налейте в кастрюлю два литра воды и поставьте на огонь. Переберите сухофрукты и тщательно промойте. После закипания воды выложите в кастрюлю и варите 10 – 15 минут на медленном огне. После этого оставьте узвар настаиваться на несколько часов.
  3. Тем временем промойте мак и залейте его крутым кипятком. Далее слейте воду, еще раз промойте и снова залейте кипятком. Накройте крышкой и оставьте на 30 минут.
  4. Слейте из распаренного мака воду и протрите его в ступке вместе с сахаром. Изюм промойте и залейте на 10 – 15 минут кипятком. Орехи высушите в духовке или на сухой сковороде, затем очистите их от шелухи и измельчите.
  5. Готовую пшеницу выложите в миску, добавьте к ней мак, узвар, изюм, орехи и мед. Перемешайте все ингредиенты и подавайте кутью на стол.
Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить медовик по простому и быстрому рецепту без раскатывания коржей.
Автор: Ольга Котів