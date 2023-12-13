Этот медовик очень прост в приготовлении. Мягкое тесто следует распределить по застеленному противню с помощью ложки.
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Каждый корж печется не более 2 – 3 минут. Так что готовый торт вы получите максимум за 40 минут.
Рецепт вкусного медовика
- Время: 40 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Сахар соедините с медом и мягким сливочным маслом. Поставьте на огонь и доведите помешивая до однородности на среднем огне. Затем выключите огонь, добавьте в массу соду и быстро перемешайте. Дайте остыть.
- Вбейте яйца по одному, помешивая. Добавьте просеянную муку по частям, после чего замесите жидкое тесто. Равномерно распределите тесто на застеленном противне. Должно получиться примерно 5 коржей.
- Выпекайте при 180 градусах примерно 3 – 4 минуты. Готовые лепешки обрежьте до нужной формы, а крошки оставьте.
Никто не откажется от угощения медовиком / Фото Unsplash
- Взбейте сахарную пудру со сливками до стойких пиков. Добавьте сметану и аккуратно перемешайте лопаткой.
- Смажьте лепешки кремом и сформуйте медовик. Украсьте готовый торт крошками и дайте настояться.