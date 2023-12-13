Этот медовик очень прост в приготовлении. Мягкое тесто следует распределить по застеленному противню с помощью ложки.

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Каждый корж печется не более 2 – 3 минут. Так что готовый торт вы получите максимум за 40 минут.

Рецепт вкусного медовика

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 8

Ингредиенты для коржей:

– 450 граммов муки;

– 180 граммов сливочного масла 72%;

– 150 граммов сахара;

– 150 граммов меда;

– 4 яйца;

– 1 чайная ложка соды. Что нужно для крема:

– 10 столовых ложек сахарной пудры;

– 150 миллилитров сливок 33%;

– 400 миллилитров сметаны 30%.

Приготовление:

Сахар соедините с медом и мягким сливочным маслом. Поставьте на огонь и доведите помешивая до однородности на среднем огне. Затем выключите огонь, добавьте в массу соду и быстро перемешайте. Дайте остыть. Вбейте яйца по одному, помешивая. Добавьте просеянную муку по частям, после чего замесите жидкое тесто. Равномерно распределите тесто на застеленном противне. Должно получиться примерно 5 коржей. Выпекайте при 180 градусах примерно 3 – 4 минуты. Готовые лепешки обрежьте до нужной формы, а крошки оставьте.

Никто не откажется от угощения медовиком / Фото Unsplash Взбейте сахарную пудру со сливками до стойких пиков. Добавьте сметану и аккуратно перемешайте лопаткой. Смажьте лепешки кремом и сформуйте медовик. Украсьте готовый торт крошками и дайте настояться.

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