30 минут и готово: рецепт бревенчатых котлет из курятины
5 августа 2022 , 14:06Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Надоели котлеты из фарша? Попробуйте их из бревенчатого куриного филе. Вкус невероятный, нежный и сочная серединка с овощами и сыром. Пальчики оближете!
Сочные бревенчатые котлеты из куриного филе – идеальный вариант к столу и отличная альтернатива обычным из фарша. Они быстры в приготовлении и не требуют особых навыков на кухне.
Читайте также Без лишней суеты: готовим питательный кош с брокколи и лососем
Подавайте рубленые котлеты из курятины в гарнир из картофеля, отварных макарон или гречихи, или с овощными ассорти. Также к блюду можно приготовить увлекательный соус. Например, дзадзики или томатный.
Рецепт рубленых котлет из курицы.
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 3 куриных филе;
– 3 куриных яйца;
– 3 столовые ложки муки;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 3 столовые ложки кукурузы;
– 1 помидор;
– половина болгарского перца;
– 50 граммов твердого сыра;
– укроп;
– 2 ломтика чеснока;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Нарежьте куриное филе мелкими кубиками. Аналогично нашинкуйте овощи: помидор, сладкий перец. Мелко нарубите укроп.
- Отдельно смешайте яйца, муку, натертый на мелкую терку чеснок, сметану, зелень. Добавьте нарезанное куриное мясо, овощи и кукурузу. Натрите до массы сыр и все перемешайте. Сдобрите все специями.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте котлеты столовой ложкой, немного разровняйте и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.
- Начинку можно менять в котлетах: добавлять другие овощи вместо предложенных. Ориентируйтесь на собственные желания.
Приятного тебе аппетита!