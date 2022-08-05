30 минут и готово: рецепт бревенчатых котлет из курятины

Надоели котлеты из фарша? Попробуйте их из бревенчатого куриного филе. Вкус невероятный, нежный и сочная серединка с овощами и сыром. Пальчики оближете!

Сочные бревенчатые котлеты из куриного филе – идеальный вариант к столу и отличная альтернатива обычным из фарша. Они быстры в приготовлении и не требуют особых навыков на кухне.

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Подавайте рубленые котлеты из курятины в гарнир из картофеля, отварных макарон или гречихи, или с овощными ассорти. Также к блюду можно приготовить увлекательный соус. Например, дзадзики или томатный.

Рецепт рубленых котлет из курицы.

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 3 куриных филе;– 3 куриных яйца;– 3 столовые ложки муки;– 2 столовые ложки сметаны;– 3 столовые ложки кукурузы;– 1 помидор;– половина болгарского перца;– 50 граммов твердого сыра;– укроп;– 2 ломтика чеснока;– соль;– черный молотый перец;– масло для жарки.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе мелкими кубиками. Аналогично нашинкуйте овощи: помидор, сладкий перец. Мелко нарубите укроп.

Отдельно смешайте яйца, муку, натертый на мелкую терку чеснок, сметану, зелень. Добавьте нарезанное куриное мясо, овощи и кукурузу. Натрите до массы сыр и все перемешайте. Сдобрите все специями.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте котлеты столовой ложкой, немного разровняйте и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.

Начинку можно менять в котлетах: добавлять другие овощи вместо предложенных. Ориентируйтесь на собственные желания.

Приятного тебе аппетита!