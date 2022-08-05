Сочные бревенчатые котлеты из куриного филе – идеальный вариант к столу и отличная альтернатива обычным из фарша. Они быстры в приготовлении и не требуют особых навыков на кухне.
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Подавайте рубленые котлеты из курятины в гарнир из картофеля, отварных макарон или гречихи, или с овощными ассорти. Также к блюду можно приготовить увлекательный соус. Например, дзадзики или томатный.
Рецепт рубленых котлет из курицы.
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Нарежьте куриное филе мелкими кубиками. Аналогично нашинкуйте овощи: помидор, сладкий перец. Мелко нарубите укроп.
- Отдельно смешайте яйца, муку, натертый на мелкую терку чеснок, сметану, зелень. Добавьте нарезанное куриное мясо, овощи и кукурузу. Натрите до массы сыр и все перемешайте. Сдобрите все специями.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте котлеты столовой ложкой, немного разровняйте и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.
- Начинку можно менять в котлетах: добавлять другие овощи вместо предложенных. Ориентируйтесь на собственные желания.
Приятного тебе аппетита!