Соковиті рублені котлети з курячого філе – ідеальний варіант до столу та чудова альтернатива звичайним з фаршу. Вони швидкі у приготуванні, та не потребують особливих навичок на кухні.
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Подавайте рублені котлети з курятини до гарніру з картоплі, відварених макаронів чи гречки, або з овочевими асорті. Також до страви можна приготувати цікавий соус. Наприклад дзадзикі або томатний.
Рецепт рублених котлет з курятини
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Наріжте куряче філе дрібними кубиками. Аналогічно наріжте овочі: помідор, солодкий перець. Дрібно насічіть кріп.
- Окремо змішайте яйця, борошно, натертий на дрібну тертку часник, сметану, зелень. Додайте нарізане куряче м'ясо, овочі та кукурудзу. Натріть до маси твердий сир і все перемішайте. Присмачте все спеціями.
- Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні. Викладайте котлети столовою ложкою, трішки розрівняйте та обсмажуйте з обох сторін до золотистої скоринки.
- Начинку в котлетах можна змінювати: додавати інші овочі замість запропонованих. Орієнтуйтеся на власні бажання.
Смачного!