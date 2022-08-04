Киш с рыбой и брокколи будут есть даже те, кто не любит этих ингредиентов. Дело в том, что они идеально подходят в сочетании со сливками, песочным тестом и превращаются в изысканное ресторанное блюдо французской кухни.
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Ведь именно во Франции впервые приготовили известный открытый песочный пирог – киш Лорен. Классическим считается пирог с беконом и сыром. Рецепт рыбного пирога ничем не уступает оригиналу.
Рецепт пирога с брокколи и лососем
- Время: 2 часа 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Нам нужна форма диаметром 24 сантиметра.
- В миске или чаше кухонной машины смешайте просеянную муку и кубики холодного масла. Перетрите все в крошку и добавьте соль, сахар, яичный желток и 2 столовые ложки холодной воды. Замесите однородное тесто.
- Заверните тесто в пласт пищевой пленки и оставьте отдохнуть в холодильнике на 60 минут.
- Раскатайте тесто и выложите в форму. Сформируйте бортики на длину и высоту формы. С помощью вилки сделайте отверстия в тесте. Поверх него выложите слой пергамента и высыпьте рис или фасоль. Так во время выпечки лепешки тесто не будет деформироваться и подниматься.
- Отправьте его в духовку на 20 минут при 190 градусах.
Готовим начинку для пирога
Приготовление:
- Брокколи бросаем в кипящую воду и варим 3 минуты от закипания. Рыбу нарезаем на крупные кусочки. Сыр натираем на мелкой терке.
- Для заливки смешайте яйца, сливки, орегано, чеснок и мускатный орех на кончике ножа. Сдобрите солью, черным молотым перцем и добавьте сыр
- На готовый корж выкладываем бланшированную брокколи, рыбу, натертый сыр и заливаем заливкой.
- Выпекайте кош при 170 градусах 1 час. Готовый пирог охладите при комнатной температуре и подавайте на стол.
Приятного тебе аппетита!