Киш с рыбой и брокколи будут есть даже те, кто не любит этих ингредиентов. Дело в том, что они идеально подходят в сочетании со сливками, песочным тестом и превращаются в изысканное ресторанное блюдо французской кухни.

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Ведь именно во Франции впервые приготовили известный открытый песочный пирог – киш Лорен. Классическим считается пирог с беконом и сыром. Рецепт рыбного пирога ничем не уступает оригиналу.

Рецепт пирога с брокколи и лососем

Время: 2 часа 30 минут

2 часа 30 минут Порции: 4

Ингредиенты для теста:

– 250 граммов муки;

– 150 граммов сливочного масла;

– 1 сырой яичный желток;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 2 чайные ложки сахара.

Приготовление:

Нам нужна форма диаметром 24 сантиметра.

В миске или чаше кухонной машины смешайте просеянную муку и кубики холодного масла. Перетрите все в крошку и добавьте соль, сахар, яичный желток и 2 столовые ложки холодной воды. Замесите однородное тесто.

Заверните тесто в пласт пищевой пленки и оставьте отдохнуть в холодильнике на 60 минут.

Раскатайте тесто и выложите в форму. Сформируйте бортики на длину и высоту формы. С помощью вилки сделайте отверстия в тесте. Поверх него выложите слой пергамента и высыпьте рис или фасоль. Так во время выпечки лепешки тесто не будет деформироваться и подниматься.

Отправьте его в духовку на 20 минут при 190 градусах.

Готовим начинку для пирога

Ингредиенты для начинки:

– 300 граммов брокколи;

– 300 граммов лосося;

– 3 куриных яйца;

– 500 миллилитров 10 процентных коровьих сливок;

– 100 граммов твердого сыра;

– соль;

– черный молотый перец;

– сухой орегано;

– сухой чеснок;

– мускатный орех.

Приготовление:

Брокколи бросаем в кипящую воду и варим 3 минуты от закипания. Рыбу нарезаем на крупные кусочки. Сыр натираем на мелкой терке.

Для заливки смешайте яйца, сливки, орегано, чеснок и мускатный орех на кончике ножа. Сдобрите солью, черным молотым перцем и добавьте сыр

На готовый корж выкладываем бланшированную брокколи, рыбу, натертый сыр и заливаем заливкой.

Выпекайте кош при 170 градусах 1 час. Готовый пирог охладите при комнатной температуре и подавайте на стол.

Приятного тебе аппетита!