Закусочный рулет с куриным фаршем и сыром, который покорит праздничный стол
18 сентября 2023, 10:32Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Устали от классического гарнира с мясом на обед и ужин? Как насчет блюда, которое и удивит, и влюбит в себя одновременно – мясной сырный ролл.
Такой рулет извне похож на традиционные японские роллы, но на самом деле это сытный мясной рулет завернутый в большое количество сыра. Некоторые хозяйки также добавляют в него вареное яйцо, но это по желанию.
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Нарежьте готовый рулет порционными кусочками и подавайте как к обыденному столу, так и к праздничному как закуску.
Рецепт мясного рулета с сыром
- Время: 80 минут
- Порции: 8
– 500 граммов твердого сыра;
– 50 граммов жареного бекона;
– 30 грамм листьев салата;
– 300 граммов куриного фарша;
– половина красного лука;
– половина сладкого перца;
– половина моркови;
– 1 столовая ложка кетчупа;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 20 граммов сливочного масла;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Бекон мелко нарезаем и обжариваем на сковороде.
- Отдельно обжариваем фарш на сливочном масле, добавляя соль и перец.
- В фарш высыпаем мелко нарезанный лук, сладкий перец и морковь. Держим на огне до готовности фарша.
- В конце добавляем к массе кетчуп и горчицу. Жарим еще несколько минут.
- Сыр перекладываем в пакет-слайдер и погружаем в большую кастрюлю с горячей водой. Держим, пока сыр не расплавится. Здесь важно не кипятить воду, а довести до кипения и огонь на минимум. Кастрюлю берите большую, чтобы пакет-слайдер не касался стенок.
- Расстилаем пищевую пленку на столешницу, выкладываем туда готовый бекон и творог, раскатывая его до образования тонкого слоя.
- Сверху на сыр кладем листья салата и смесь из фарша. Формируем ролл так.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить сытный пирог из слоеного теста и мясного фарша.