Закусочный рулет с куриным фаршем и сыром, который покорит праздничный стол

Устали от классического гарнира с мясом на обед и ужин? Как насчет блюда, которое и удивит, и влюбит в себя одновременно – мясной сырный ролл.

Такой рулет извне похож на традиционные японские роллы, но на самом деле это сытный мясной рулет завернутый в большое количество сыра. Некоторые хозяйки также добавляют в него вареное яйцо, но это по желанию.

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Нарежьте готовый рулет порционными кусочками и подавайте как к обыденному столу, так и к праздничному как закуску.

Рецепт мясного рулета с сыром

Время: 80 минут

80 минут Порции: 8

– 500 граммов твердого сыра;– 50 граммов жареного бекона;– 30 грамм листьев салата;– 300 граммов куриного фарша;– половина красного лука;– половина сладкого перца;– половина моркови;– 1 столовая ложка кетчупа;– 1 чайная ложка горчицы;– 20 граммов сливочного масла;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Бекон мелко нарезаем и обжариваем на сковороде.

Отдельно обжариваем фарш на сливочном масле, добавляя соль и перец.

В фарш высыпаем мелко нарезанный лук, сладкий перец и морковь. Держим на огне до готовности фарша.

В конце добавляем к массе кетчуп и горчицу. Жарим еще несколько минут.

Сыр перекладываем в пакет-слайдер и погружаем в большую кастрюлю с горячей водой. Держим, пока сыр не расплавится. Здесь важно не кипятить воду, а довести до кипения и огонь на минимум. Кастрюлю берите большую, чтобы пакет-слайдер не касался стенок.

Расстилаем пищевую пленку на столешницу, выкладываем туда готовый бекон и творог, раскатывая его до образования тонкого слоя.

Сверху на сыр кладем листья салата и смесь из фарша. Формируем ролл так.

Приятного аппетита!

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