Такий рулет ззовні схожий на традиційні японські роли, але насправді це ситний м'ясний рулет загорнутий у велику кількість сиру. Деякі господині також додають до нього варене яйце, але це за бажанням.
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Наріжте готовий рулет порційними шматочками та подавайте як до буденного столу, так і до святкового як закуску.
Рецепт м'ясного рулету з сиром
- Час: 80 хвилин
- Порції: 8
Приготування:
- Бекон дрібно нарізаємо та обсмажуємо на сковорідці.
- Окремо обсмажуємо фарш на вершковому маслі, додаючи сіль та перець.
- У фарш висипаємо дрібно нарізані цибулю, солодкий перець та моркву. Тримаємо на вогні до готовності фаршу.
- Наприкінці додаємо до маси кетчуп і гірчицю. Смажимо ще кілька хвилин.
- Сир перекладаємо в пакет-слайдер та занурюємо його в велику каструлю з гарячою водою. Тримаємо доти, доки сир не розплавиться. Тут важливо не кипʼятити воду, а довести до кипіння і вогонь на мінімум. Каструлю беріть велику, щоб пакет-слайдер не торкався стінок.
- Розстилаємо харчову плівку на стільницю, викладаємо туди готовий бекон і сир, розкочуючи його до утворення тонкого шару.
- Зверху на сир кладемо листя салату та суміш з фаршу. Формуємо рол так.
Смачного!