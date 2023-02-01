Рулет тирамису – это не просто нежный вкус, а настоящее украшение обыденного и праздничного стола.

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Готовить его аналогично просто, как и оригинальный вариант в формочках. Попробуйте и вы будете поражены результатом.

Рецепт рулета тирамису

Время: 4 часа

4 часа Порции: 4 – 6

Ингредиенты для бисквита (35х40 сантиметров):

– 5 куриных яиц;

– 110 граммов муки;

– 120 граммов сахара;

– 20 граммов кукурузного крахмала;

– ванильный сахар или цедра лимона.

Для крема:

– 300 граммов сыра маскарпоне;

– 150 миллилитров жирных коровьих сливок;

– 70 граммов сахарной пудры;

– 150 миллилитров заваренного кофе;

– ликер (по желанию);

– шоколад.

Приготовление:

Завариваем кофе, чтобы к моменту пропитки он остыл.

Готовим крем: взбиваем холодные сливки с холодным сливочным творогом и пудрой до загустения. Ставим крем в холодильник.

Для бисквита заранее подготавливаем продукты комнатной температуры.

Разделяем белки с желтками. На небольшой скорости взбиваем белки, затем постепенно добавляем сахар, ванильный сахар и взбиваем на высокой скорости до состояния устойчивых пиков.

Добавляем по одному желтку после каждого взбиваем до простого смешивания. Далее просеиваем сюда муку смешанную с крахмалом. Если добавляете цедру, а не ванильный сахар – прибавляем на этом этапе.

Аккуратно перемешиваем лопаткой. Выкладываем на противень застеленный просиликоненным пергаментом и выпекаем при 180 градусах около 10 минут до сухой шпажки.

Достаем, накрываем сверху еще одним пергаментом с решеткой, переворачиваем и снимаем пергамент, на котором выпекали. Накрываем бисквит полотенцем и скручиваем аккуратно в рулет, оставляем до полного охлаждения.

Разворачиваем рулет, пропитываем кофе, смазываем кремом, посыпаем потертым шоколадом и скручиваем снова.

Обертываем пищевой пленкой или пергаментом и помещаем в холодильник на несколько часов.

Достаем, верх рулета пропитываем кофе и посыпаем какао, остатками шоколадки.

Пусть вкушает!