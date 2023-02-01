Рулет тирамису – это не просто нежный вкус, а настоящее украшение обыденного и праздничного стола.
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Готовить его аналогично просто, как и оригинальный вариант в формочках. Попробуйте и вы будете поражены результатом.
Рецепт рулета тирамису
- Время: 4 часа
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Завариваем кофе, чтобы к моменту пропитки он остыл.
- Готовим крем: взбиваем холодные сливки с холодным сливочным творогом и пудрой до загустения. Ставим крем в холодильник.
- Для бисквита заранее подготавливаем продукты комнатной температуры.
- Разделяем белки с желтками. На небольшой скорости взбиваем белки, затем постепенно добавляем сахар, ванильный сахар и взбиваем на высокой скорости до состояния устойчивых пиков.
- Добавляем по одному желтку после каждого взбиваем до простого смешивания. Далее просеиваем сюда муку смешанную с крахмалом. Если добавляете цедру, а не ванильный сахар – прибавляем на этом этапе.
- Аккуратно перемешиваем лопаткой. Выкладываем на противень застеленный просиликоненным пергаментом и выпекаем при 180 градусах около 10 минут до сухой шпажки.
- Достаем, накрываем сверху еще одним пергаментом с решеткой, переворачиваем и снимаем пергамент, на котором выпекали. Накрываем бисквит полотенцем и скручиваем аккуратно в рулет, оставляем до полного охлаждения.
- Разворачиваем рулет, пропитываем кофе, смазываем кремом, посыпаем потертым шоколадом и скручиваем снова.
- Обертываем пищевой пленкой или пергаментом и помещаем в холодильник на несколько часов.
- Достаем, верх рулета пропитываем кофе и посыпаем какао, остатками шоколадки.
Пусть вкушает!