Рулет тирамісу – це не просто ніжний смаколик, а справжня окраса буденного і святкового столу.

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Готувати його аналогічно просто, як і оригінальний варіант у формочках. Спробуйте і ви будете вражені результатом.

Рецепт рулету тирамісу

  • Час: 4 години
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Заварюємо каву, щоб до моменту просочення вона охолола.
  • Готуємо крем: збиваємо холодні вершки з холодним вершковим сиром і пудрою до загустіння. Ставимо крем в холодильник.
  • Для бісквіта заздалегідь готуємо продукти кімнатної температури.
  • Розділяємо білки з жовтками. На невеликій швидкості збиваємо білки, далі поступово додаємо цукор, ванільний цукор і збиваємо на високій швидкості до стану стійких піків.
  • Додаємо по одному жовтки після кожного збиваємо до просто змішування. Далі просіюємо сюди борошно змішане з крохмалем. Якщо додаєте цедру, а не ванільний цукор – додаємо на цьому етапі.
  • Акуратно перемішуємо лопаткою. Викладаємо на деко застелене просиліконеним пергаментом і випікаємо при 180 градусах близько 10 хвилин до сухої шпажки.
  • Дістаємо, накриваємо зверху ще одним пергаментом з решіткою, перевертаємо і знімаємо пергамент на якому випікали. Накриваємо бісквіт рушником і скручуємо акуратно в рулет, залишаємо до повного охолодження.
  • Розвертаємо рулет, просочуємо кавою, змащуємо кремом, посипаємо потертим шоколадом і скручуємо знову.
  • Обгортаємо харчовою плівкою або пергаментом і поміщаємо в холодильник на кілька годин.
  • Дістаємо, верх рулету просочуємо кавою і посипаємо какао, залишками шоколадки.

Нехай смакує!