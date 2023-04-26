Как приготовить рваную свинину – рецепт в духовке
26 апреля 2023, 14:10Читати новину українською
Источник:Damn delicious
Мы не раз видели в меню популярных заведений бургеры с рваной свининой, тосты или другие интересные блюда. Но как приготовить ее дома, чтобы было не хуже?
Главным секретом этого блюда являются правильно подобранные специи, хороший кусок мяса и соблюдение температурного режима.
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Такое блюдо можно подавать как холодным, так и горячим, с картофелем или в бургерах. Главное, чтобы рядом был любимый соус.
Рецепт рваной свинины
- Время: 80 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 200 градусов.
- Нарезаем свиную лопатку грубыми кусками.
- В небольшой миске смешиваем коричневый сахар, соль, паприку, порошок чили, орегано, чесночный порошок, горчицу, каенский перец, тмин и черный перец.
- Осыпаем нарезанную свинину пряной смесью, чтобы она равномерно распределилась по всей поверхности мяса.
- Разогреваем на сковороде масло и обжариваем на нем свинину (3 – 4 минуты).
- Перекладываем ее на противень, добавляем бульон и 4 столовые ложки уксуса. Отправляем все в духовку на 40 минут.
- Вынимаем противень из духовки. Разбираем мясо на волокна двумя вилками. Добавьте 2 столовых ложки уксуса и, если нужно, соль и перец.
- Готовую рваную свинину подаем горячей со своим излюбленным соусом.
Приятного аппетита!