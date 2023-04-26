Головним секретом цієї страви є правильно підібрані спеції, хороший шмат м'яса та витримання температурного режиму.

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Таку страву можна подавати як холодною, так і гарячою, з картоплею чи в бургерах. Головне, аби поряд був улюблений соус.

Рецепт рваної свинини

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 свиняча лопатка без кістки;

– 3 столові ложки коричневого цукру;

– 4 чайні ложки солі;

– 1 столова ложка паприки;

– 2 чайні ложки порошку чилі;

– 1 чайна ложка сушеного орегано;

– 1 чайна ложка часникового порошку;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– ½ чайної ложки каєнського перцю;

– ½ чайної ложки меленого кмину;

– ½ чайної ложки чорного перцю;

– 1 столова ложка олії;

– 1 склянка курячого бульйону;

– 6 столових ложок яблучного оцту;

– 1 пляшка соусу барбекю.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 200 градусів.

Нарізаємо свинячу лопатку грубими шматками.

У невеликій мисці змішуємо коричневий цукор, сіль, паприку, порошок чилі, орегано, часниковий порошок, гірчицю, каєнський перець, кмин та чорний перець.

Обсипаємо нарізану свинину пряною сумішшю, щоб вона рівномірно розподілилася по всій поверхні м'яса.

Розігріваємо на сковорідці олію й обсмажуємо на ній свинину (3 – 4 хвилини).

Перекладаємо її на деко, додаємо бульйон та 4 столові ложки оцту. Відправляємо все до духовки на 40 хвилин.

Виймаємо деко з духовки. Розбираємо м'ясо на волокна двома виделками. Додайте 2 столові ложки оцту і, якщо потрібно, сіль та перець.

Готову рвану свинину подаємо гарячою зі своїм улюбленим соусом.

Смачного!