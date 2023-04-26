Главным секретом этого блюда являются правильно подобранные специи, хороший кусок мяса и соблюдение температурного режима.

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Такое блюдо можно подавать как холодным, так и горячим, с картофелем или в бургерах. Главное, чтобы рядом был любимый соус.

Рецепт рваной свинины

Время: 80 минут

80 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 свиная лопатка без кости;

– 3 столовые ложки коричневого сахара;

– 4 чайные ложки соли;

– 1 столовая ложка паприки;

– 2 чайные ложки порошка чили;

– 1 чайная ложка сушеного орегано;

– 1 чайная ложка чесночного порошка;

– 1 чайная ложка горчицы;

– ½ чайной ложки каенского перца;

– ½ чайной ложки молотого тмина;

– ½ чайной ложки черного перца;

– 1 столовая ложка масла;

– 1 стакан куриного бульона;

– 6 столовых ложек яблочного уксуса;

– 1 бутылка соуса барбекю.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 200 градусов.

Нарезаем свиную лопатку грубыми кусками.

В небольшой миске смешиваем коричневый сахар, соль, паприку, порошок чили, орегано, чесночный порошок, горчицу, каенский перец, тмин и черный перец.

Осыпаем нарезанную свинину пряной смесью, чтобы она равномерно распределилась по всей поверхности мяса.

Разогреваем на сковороде масло и обжариваем на нем свинину (3 – 4 минуты).

Перекладываем ее на противень, добавляем бульон и 4 столовые ложки уксуса. Отправляем все в духовку на 40 минут.

Вынимаем противень из духовки. Разбираем мясо на волокна двумя вилками. Добавьте 2 столовых ложки уксуса и, если нужно, соль и перец.

Готовую рваную свинину подаем горячей со своим излюбленным соусом.

Приятного аппетита!