Главным секретом этого блюда являются правильно подобранные специи, хороший кусок мяса и соблюдение температурного режима.

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Такое блюдо можно подавать как холодным, так и горячим, с картофелем или в бургерах. Главное, чтобы рядом был любимый соус.

Рецепт рваной свинины

  • Время: 80 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 200 градусов.
  • Нарезаем свиную лопатку грубыми кусками.
  • В небольшой миске смешиваем коричневый сахар, соль, паприку, порошок чили, орегано, чесночный порошок, горчицу, каенский перец, тмин и черный перец.
  • Осыпаем нарезанную свинину пряной смесью, чтобы она равномерно распределилась по всей поверхности мяса.
  • Разогреваем на сковороде масло и обжариваем на нем свинину (3 – 4 минуты).
  • Перекладываем ее на противень, добавляем бульон и 4 столовые ложки уксуса. Отправляем все в духовку на 40 минут.
  • Вынимаем противень из духовки. Разбираем мясо на волокна двумя вилками. Добавьте 2 столовых ложки уксуса и, если нужно, соль и перец.
  • Готовую рваную свинину подаем горячей со своим излюбленным соусом.

Приятного аппетита!