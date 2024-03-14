Это будет лучшая рыбная уха в вашей жизни: готовим по быстрому аутентичному рецепту

14 марта 2024, 17:45
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Источник:

УНИАН

Украинцы издавна варили рыбную уху. Она была белой, черной или красной – все зависело от вида рыбы.

Рыба должна быть свежей. Можно брать разные виды, однако если хотите более наваристый бульон, то используйте речную.

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Ни в коем случае не используйте для ухи плотву, леща, пескарей, воблу, тарань и сельдевые виды рыб. Ведь из них самая лучшая уха не получится.

Самая вкусная рыбная уха – рецепт с картошкой и карасями

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 600 граммов карасей;
– 400 граммов картофеля;
– 1 луковица;
– 1 морковка;
– 3 столовые ложки масла;
– 1 лавровый лист;
– 5 граммов укропа;
– 5 граммов петрушки;
– соль, перец по вкусу;
– 1,5 литра воды. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар'єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!

Приготовление:

  1. Картофель почистьте, нарежьте кубиком и переложите в кастрюлю. Залейте водой, поставьте на сильный огонь, доведите до кипения, после чего уменьшите огонь до минимального и варите до готовности.
  2. Тем временем рыбу почистьте, удалите плавники и внутренности, промойте и нарежьте на порционные куски.
  3. Лук и морковь также почистьте, нарежьте кубиком и отправьте на сковороду. Обжаривайте 3 – 5 минут на растительном масле на среднем огне.
  4. Посолите картофель, выложите к нему рыбу. Доведите до кипения, после чего добавьте поджарку. Варите 10 – 15 минут до готовности рыбы.
  5. В конце посыпьте измельченной зеленью, приправьте перцем, солью и лавровым листом. Перемешайте, снимите с плиты и дайте настояться 7 – 10 минут.
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Автор: Ольга Котів