Это будет лучшая рыбная уха в вашей жизни: готовим по быстрому аутентичному рецепту

Украинцы издавна варили рыбную уху. Она была белой, черной или красной – все зависело от вида рыбы.

Рыба должна быть свежей. Можно брать разные виды, однако если хотите более наваристый бульон, то используйте речную.

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Ни в коем случае не используйте для ухи плотву, леща, пескарей, воблу, тарань и сельдевые виды рыб. Ведь из них самая лучшая уха не получится.

Самая вкусная рыбная уха – рецепт с картошкой и карасями

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

– 600 граммов карасей;– 400 граммов картофеля;– 1 луковица;– 1 морковка;– 3 столовые ложки масла;– 1 лавровый лист;– 5 граммов укропа;– 5 граммов петрушки;– соль, перец по вкусу;– 1,5 литра воды. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар'єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ" . Адже це швидко, корисно і завжди смачно!

Приготовление:

Картофель почистьте, нарежьте кубиком и переложите в кастрюлю. Залейте водой, поставьте на сильный огонь, доведите до кипения, после чего уменьшите огонь до минимального и варите до готовности. Тем временем рыбу почистьте, удалите плавники и внутренности, промойте и нарежьте на порционные куски. Лук и морковь также почистьте, нарежьте кубиком и отправьте на сковороду. Обжаривайте 3 – 5 минут на растительном масле на среднем огне. Посолите картофель, выложите к нему рыбу. Доведите до кипения, после чего добавьте поджарку. Варите 10 – 15 минут до готовности рыбы. В конце посыпьте измельченной зеленью, приправьте перцем, солью и лавровым листом. Перемешайте, снимите с плиты и дайте настояться 7 – 10 минут.