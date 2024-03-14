Рыба должна быть свежей. Можно брать разные виды, однако если хотите более наваристый бульон, то используйте речную.

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Ни в коем случае не используйте для ухи плотву, леща, пескарей, воблу, тарань и сельдевые виды рыб. Ведь из них самая лучшая уха не получится.

Самая вкусная рыбная уха – рецепт с картошкой и карасями

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 600 граммов карасей;

– 400 граммов картофеля;

– 1 луковица;

– 1 морковка;

– 3 столовые ложки масла;

– 1 лавровый лист;

– 5 граммов укропа;

– 5 граммов петрушки;

– соль, перец по вкусу;

– 1,5 литра воды.

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Приготовление:

Картофель почистьте, нарежьте кубиком и переложите в кастрюлю. Залейте водой, поставьте на сильный огонь, доведите до кипения, после чего уменьшите огонь до минимального и варите до готовности. Тем временем рыбу почистьте, удалите плавники и внутренности, промойте и нарежьте на порционные куски. Лук и морковь также почистьте, нарежьте кубиком и отправьте на сковороду. Обжаривайте 3 – 5 минут на растительном масле на среднем огне. Посолите картофель, выложите к нему рыбу. Доведите до кипения, после чего добавьте поджарку. Варите 10 – 15 минут до готовности рыбы. В конце посыпьте измельченной зеленью, приправьте перцем, солью и лавровым листом. Перемешайте, снимите с плиты и дайте настояться 7 – 10 минут.

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