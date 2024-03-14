Рыба должна быть свежей. Можно брать разные виды, однако если хотите более наваристый бульон, то используйте речную.
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Ни в коем случае не используйте для ухи плотву, леща, пескарей, воблу, тарань и сельдевые виды рыб. Ведь из них самая лучшая уха не получится.
Самая вкусная рыбная уха – рецепт с картошкой и карасями
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Картофель почистьте, нарежьте кубиком и переложите в кастрюлю. Залейте водой, поставьте на сильный огонь, доведите до кипения, после чего уменьшите огонь до минимального и варите до готовности.
- Тем временем рыбу почистьте, удалите плавники и внутренности, промойте и нарежьте на порционные куски.
- Лук и морковь также почистьте, нарежьте кубиком и отправьте на сковороду. Обжаривайте 3 – 5 минут на растительном масле на среднем огне.
- Посолите картофель, выложите к нему рыбу. Доведите до кипения, после чего добавьте поджарку. Варите 10 – 15 минут до готовности рыбы.
- В конце посыпьте измельченной зеленью, приправьте перцем, солью и лавровым листом. Перемешайте, снимите с плиты и дайте настояться 7 – 10 минут.