Риба повинна бути свіжою. Можна брати різни види, однак якщо хочете більш наваристий бульйон, то використовуйте річкову.
Варто спробувати "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами
В жодному разі не використовуйте для юшки плотву, ляща, пічкурів, воблу, тарань і оселедцеві види риб. Адже з них найкраща юшка не вийде.
Найсмачніша рибна юшка – рецепт з картоплею і карасями
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Картоплю почистьте, наріжте кубиком та перекладіть в каструлю. Залийте водою, поставте на сильний вогонь, доведіть до кипіння, після чого зменште вогонь до мінімального та варіть до готовності.
- Тим часом рибу почистьте, видаліть плавники та нутрощі, промийте та наріжте на порційні шматки.
- Цибулю і моркву також почистьте, наріжте кубиком та відправте на пательню. Обсмажуйте 3 – 5 хвилин на олії на середньому вогні.
- Посоліть картоплю, викладіть до неї рибу. Доведіть до кипіння, після чого додайте засмажку. Варіть 10 – 15 хвилин до готовності риби.
- Наприкінці посипте подрібненою зеленню, приправте перцем, сіллю і лавровим листом. Перемішайте, зніміть з плити та дайте настоятися 7 – 10 хвилин.