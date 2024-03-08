К рыбным котлетам чудесно подойдет абсолютно любой гарнир. Попробуйте приготовить их по этому рецепту – вам понравится.

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Рыбные котлеты из хека

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Разморозьте филе хека и отожмите лишнюю жидкость. Белый хлеб замочите в молоке. Лук и морковь почистите, помойте, нарежьте и обжарьте на растительном масле.
  2. Филе хека пропустите через мясорубку. То же самое сделайте с размоченным хлебом и обжаренными овощами.
  3. Добавьте в фарш мелко нарезанный укроп, яйцо, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.
  4. Сформируйте рыбные котлеты и запанируйте их в сухарях. Сложите на доску или тарелку и поставьте в холодильник на 30 минут.
  5. Достаньте и обжарьте котлетки на разогретой сковороде на растительном масле с обеих сторон. Доведите до готовности под крышкой на медленном огне.