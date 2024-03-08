До рибних котлет чудово підійде абсолютно будь-який гарнір. Спробуйте приготувати їх за цим рецептом – вам сподобається.

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Рибні котлети з хека

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів хека;

– 1 яйце;

– 1 морквина;

– 1 цибулина;

– 0,5 склянки молока;

– 30 грамів білого хліба;

– панірувальні сухарі, сіль, перець до смаку;

– гілочка кропу.

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Приготування:

Розморозьте філе хека та відтисніть зайву рідину. Білий хліб замочіть у молоці. Цибулю та моркву почистьте, помийте, наріжте та обсмажте на олії. Філе хека пропустіть через м'ясорубку. Те ж саме зробіть з розмоченим хлібом і обсмаженими овочами. Додайте у фарш дрібно нарізаний кріп, яйце, сіль та перець до смаку. Добре перемішайте. Сформуйте рибні котлети та запаніруйте їх у сухарях. Складіть на дошку чи тарілку та поставте у холодильник на 30 хвилин. Дістаньте та обсмажте котлетки на розігрітій пательні на олії з обох боків. Доведіть до готовності під кришкою на повільному вогні.

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