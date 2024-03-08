До рибних котлет чудово підійде абсолютно будь-який гарнір. Спробуйте приготувати їх за цим рецептом – вам сподобається.
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Рибні котлети з хека
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Розморозьте філе хека та відтисніть зайву рідину. Білий хліб замочіть у молоці. Цибулю та моркву почистьте, помийте, наріжте та обсмажте на олії.
- Філе хека пропустіть через м'ясорубку. Те ж саме зробіть з розмоченим хлібом і обсмаженими овочами.
- Додайте у фарш дрібно нарізаний кріп, яйце, сіль та перець до смаку. Добре перемішайте.
- Сформуйте рибні котлети та запаніруйте їх у сухарях. Складіть на дошку чи тарілку та поставте у холодильник на 30 хвилин.
- Дістаньте та обсмажте котлетки на розігрітій пательні на олії з обох боків. Доведіть до готовності під кришкою на повільному вогні.