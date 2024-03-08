Идеальный рецепт бюджетного ужина: приготовьте вкуснейшие котлетки из хека
8 марта 2024, 16:30Читати новину українською
Источник:Shuba
Рыбные котлеты прекрасно подходят для семейного ужина. Кроме восхитительного вкуса, они еще и очень полезны.
К рыбным котлетам чудесно подойдет абсолютно любой гарнир. Попробуйте приготовить их по этому рецепту – вам понравится.
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Рыбные котлеты из хека
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 600 граммов хека;
– 1 яйцо;
– 1 морковка;
– 1 луковица;
– 0,5 стакана молока;
– 30 граммов белого хлеба;
– панировочные сухари, соль, перец по вкусу;
– веточка укропа. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготовление:
- Разморозьте филе хека и отожмите лишнюю жидкость. Белый хлеб замочите в молоке. Лук и морковь почистите, помойте, нарежьте и обжарьте на растительном масле.
- Филе хека пропустите через мясорубку. То же самое сделайте с размоченным хлебом и обжаренными овощами.
- Добавьте в фарш мелко нарезанный укроп, яйцо, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.
- Сформируйте рыбные котлеты и запанируйте их в сухарях. Сложите на доску или тарелку и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Достаньте и обжарьте котлетки на разогретой сковороде на растительном масле с обеих сторон. Доведите до готовности под крышкой на медленном огне.