Что приготовить, чтобы было быстро, вкусно и полезно? Евгений Клопотенко поделился рецептом рыбных палочек, которые понравятся взрослым и детям.

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко предлагает приготовить из филе минтая – рыбные палочки с золотой хрустящей корочкой в духовке. Блюдо быстро и легко готовится и станет прекрасным дополнением к салатам.

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Рецепт рыбных палочек

Ингредиенты:

– 2 шт. филе минтая;

– 1,5 стакана панировочных сухарей;

– 150 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 1 желток;

– 200 миллилитров натурального йогурта;

– 10 веточек петрушки, укропа;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– соль, перец.