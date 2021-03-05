Как приготовить рыбные палочки: рецепт от Евгения Клопотенко
Что приготовить, чтобы было быстро, вкусно и полезно? Евгений Клопотенко поделился рецептом рыбных палочек, которые понравятся взрослым и детям.
Источник:инстаграм Евгения Клопотенко
Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко предлагает приготовить из филе минтая – рыбные палочки с золотой хрустящей корочкой в духовке. Блюдо быстро и легко готовится и станет прекрасным дополнением к салатам.
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Рецепт рыбных палочек
- Филе минтая пропустите через мясорубку, выложите в миску, добавьте соль, перец, панировочные сухари, желток, перемешайте фарш до однородной консистенции.
- Сформируйте рыбные палочки, окуните два раза слоями: в муку, взбитое яйцо, панировочные сухари.
- Противень выстелите пергаментом, выложите палочки, отправьте запекаться в духовку при температуре 180 градусов в течение 20 минут до образования румяной корочки.
- Для приготовления соуса помойте, измельчите ножом петрушку, укроп. В миске смешайте с йогуртом, добавьте соль, лимонный сок, перемешайте.
- Достаньте из духовки готовые палочки. Подавайте с соусом. Приятного аппетита!
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