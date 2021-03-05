Як приготувати рибні палички: рецепт від Євгена Клопотенка
Що приготувати, щоб було швидко, смачно і корисно? Євген Клопотенко поділився рецептом рибних паличок, які сподобаються дорослим і дітям.
Джерело:інстаграм Євгена Клопотенка
Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко пропонує приготувати з філе минтая – рибні палички з золотою хрусткою скоринкою в духовці. Страва швидко і легко готується і стане чудовим доповненням до салатів.
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Рецепт рибних паличок
- Філе минтая пропустіть через м'ясорубку, викладіть у миску, додайте сіль, перець, панірувальні сухарі, жовток, перемішайте фарш до однорідної консистенції.
- Сформуйте рибні палички, занурте два рази шарами: у борошно, збите яйце, панірувальні сухарі.
- Деко вистеліть пергаментом, викладіть палички, відправте запікатись в духовку при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин до утворення рум'яної скоринки.
- Для приготування соусу помийте, подрібніть ножем петрушку, кріп. У мисці змішайте з йогуртом, додайте сіль, лимонний сік, перемішайте.
- Дістаньте з духовки готові палички. Подавайте з соусом. Смачного!
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