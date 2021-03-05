Що приготувати, щоб було швидко, смачно і корисно? Євген Клопотенко поділився рецептом рибних паличок, які сподобаються дорослим і дітям.

Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко пропонує приготувати з філе минтая – рибні палички з золотою хрусткою скоринкою в духовці. Страва швидко і легко готується і стане чудовим доповненням до салатів.

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Рецепт рибних паличок

Інгредієнти:

– 2 шт. філе минтая;

– 1,5 склянки панірувальних сухарів;

– 150 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 1 жовток;

– 200 мілілітрів натурального йогурту;

– 10 гілочок петрушки, кропу;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– сіль, перець.