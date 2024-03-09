У вас получится полезное, а главное вкусное блюдо. Надо только не пережарить рыбу и не скупиться на специи.

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Хек с овощами

Время: 1 час 50 минут

1 час 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм хека;

– 2 морковки;

– 2 луковицы;

– 2 зубчика чеснока;

– 70 – 80 граммов томатной пасты;

– 1 столовая ложка муки;

– специи, масло по вкусу;

– 1 столовая ложка сахара.

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Приготовление:

Нарежьте очищенный лук кубиком, а морковь – брусочками. Почистите, помойте и выпотрошите рыбу. Порежьте тушку на кусочки. Каждый обваляйте в муке, после чего отправьте хек на раскаленную сковороду с маслом. Обжарьте рыбу с двух сторон, но не доводите ее до полной готовности. На другой сковороде обжарьте овощи. Далее добавьте измельченный чеснок, соль, сахар, томатную пасту, муку, специи и около 200 миллилитров воды. Тушите соус 5 – 10 минут. Выложите рыбу в кастрюлю, а поверх вылейте соус. Тушите 1,5 часа на медленном огне.

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