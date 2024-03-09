У вас вийде корисна, а головне смачна страва. Треба лише не пересмажити рибу та не скупитися на спеції.

Буде смачно "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами

Хек з овочами

  • Час: 1 година 50 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Наріжте очищену цибулю кубиком, а моркву – брусочками.
  2. Почистьте, помийте та випатрайте рибу. Поріжте тушку на шматочки. Кожен обваляйте в борошні, після чого відправте хек на розпечену пательню з олією.
  3. Обсмажте рибу з двох сторін, але не доводьте її до повної готовності.
  4. На іншій пательні обсмажте овочі. Далі додайте подрібнений часник, сіль, цукор, томатну пасту, борошно, спеції та близько 200 мілілітрів води. Тушкуйте соус 5 – 10 хвилин.
  5. Викладіть рибу в каструлю, а поверх вилийте соус. Тушкуйте 1,5 години на повільному вогні.