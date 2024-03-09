У вас вийде корисна, а головне смачна страва. Треба лише не пересмажити рибу та не скупитися на спеції.
Буде смачно "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами
Хек з овочами
- Час: 1 година 50 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Наріжте очищену цибулю кубиком, а моркву – брусочками.
- Почистьте, помийте та випатрайте рибу. Поріжте тушку на шматочки. Кожен обваляйте в борошні, після чого відправте хек на розпечену пательню з олією.
- Обсмажте рибу з двох сторін, але не доводьте її до повної готовності.
- На іншій пательні обсмажте овочі. Далі додайте подрібнений часник, сіль, цукор, томатну пасту, борошно, спеції та близько 200 мілілітрів води. Тушкуйте соус 5 – 10 хвилин.
- Викладіть рибу в каструлю, а поверх вилийте соус. Тушкуйте 1,5 години на повільному вогні.