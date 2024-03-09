Рыба с овощами: как сделать из обычного хека настоящее ресторанное блюдо
9 марта 2024, 17:44Читати новину українською
Источник:Obozrevatel
Даже обычный хек можно приготовить очень вкусно. Попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт с овощами.
У вас получится полезное, а главное вкусное блюдо. Надо только не пережарить рыбу и не скупиться на специи.
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Хек с овощами
- Время: 1 час 50 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм хека;
– 2 морковки;
– 2 луковицы;
– 2 зубчика чеснока;
– 70 – 80 граммов томатной пасты;
– 1 столовая ложка муки;
– специи, масло по вкусу;
– 1 столовая ложка сахара. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!
Приготовление:
- Нарежьте очищенный лук кубиком, а морковь – брусочками.
- Почистите, помойте и выпотрошите рыбу. Порежьте тушку на кусочки. Каждый обваляйте в муке, после чего отправьте хек на раскаленную сковороду с маслом.
- Обжарьте рыбу с двух сторон, но не доводите ее до полной готовности.
- На другой сковороде обжарьте овощи. Далее добавьте измельченный чеснок, соль, сахар, томатную пасту, муку, специи и около 200 миллилитров воды. Тушите соус 5 – 10 минут.
- Выложите рыбу в кастрюлю, а поверх вылейте соус. Тушите 1,5 часа на медленном огне.