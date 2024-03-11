Рыбу по этому рецепту можно подавать к столу с помидорным соусом без гарнира. Также к ней прекрасно подойдет нежное картофельное пюре или овощной салат.

Читайте также "Водный Мир" дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами

Рецепт рыбы с помидорами

Время: 45 минут

45 минут Порции: 3

Ингредиенты:

– 500 граммов трески;

– 500 граммов помидоров черри;

– имбирь;

– перец чили;

– два зубчика чеснока;

– 100 миллилитров кокосового молока;

– соль;

– черный молотый перец;

– свежий базилик.

Приготовление:

Нарежьте имбирь, чили и чеснок тонкими ломтиками. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней нарезанные ингредиенты. Добавьте туда же помидоры и тушите в течение 5 – 7 минут. Влейте кокосовое молоко и всыпьте специи. Можно дополнительно добавить немного молотой паприки. Выложите в помидорный соус рыбу и готовьте ее под крышкой 8 – 9 минут. Часть базилика нарежьте тонкими кусочками, а остальное оставьте целым. Перемешайте соус и тушите еще 1 – 2 минуты. Выложите готовое блюдо на тарелку, добавьте сверху свежие листочки базилика и подавайте к столу.

Понравился рецепт? Попробуйте приготовить вкусный суши-бургер – это очень аппетитно и просто.