Рыбу по этому рецепту можно подавать к столу с помидорным соусом без гарнира. Также к ней прекрасно подойдет нежное картофельное пюре или овощной салат.

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Рецепт рыбы с помидорами

  • Время: 45 минут
  • Порции: 3

Приготовление:

  1. Нарежьте имбирь, чили и чеснок тонкими ломтиками.
  2. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней нарезанные ингредиенты.
  3. Добавьте туда же помидоры и тушите в течение 5 – 7 минут.
  4. Влейте кокосовое молоко и всыпьте специи. Можно дополнительно добавить немного молотой паприки.
  5. Выложите в помидорный соус рыбу и готовьте ее под крышкой 8 – 9 минут.
  6. Часть базилика нарежьте тонкими кусочками, а остальное оставьте целым.
  7. Перемешайте соус и тушите еще 1 – 2 минуты.
  8. Выложите готовое блюдо на тарелку, добавьте сверху свежие листочки базилика и подавайте к столу.