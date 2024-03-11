Рибу за цим рецептом можна подавати до столу з помідоровим соусом без гарніру. Також до неї чудово пасуватиме ніжне картопляне пюре чи овочевий салат.
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Рецепт риби з помідорами
- Час: 45 хвилин
- Порції: 3
Приготування:
- Наріжте імбир, чилі та часник тонкими скибочками.
- Розігрійте пательню з олією та обсмажте на ній нарізані інгредієнти.
- Додайте туди ж помідори та тушкуйте протягом 5 – 7 хвилин.
- Влийте кокосове молоко та всипте спеції. Можна додатково додати трішки меленої паприки.
- Викладіть в помідоровий соус рибу та готуйте її під кришкою 8 – 9 хвилин.
- Частину базиліку наріжте тонкими шматочками, а решту залишіть цілою.
- Перемішайте соус та тушкуйте ще 1 – 2 хвилини.
- Викладіть готову страву на тарілку, додайте зверху свіжі листочки базиліку та подавайте до столу.