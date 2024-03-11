За уши не оттащишь: самый вкусный рецепт рыбы с помидорами

11 марта 2024, 10:59
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Источник:

stanishevska

Белая рыба — чрезвычайно полезный продукт. Именно поэтому ее советуют употреблять хотя бы раз в неделю.

Рыбу по этому рецепту можно подавать к столу с помидорным соусом без гарнира. Также к ней прекрасно подойдет нежное картофельное пюре или овощной салат.

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Рецепт рыбы с помидорами

  • Время: 45 минут
  • Порции: 3
Ингредиенты:
– 500 граммов трески;
– 500 граммов помидоров черри;
– имбирь;
– перец чили;
– два зубчика чеснока;
– 100 миллилитров кокосового молока;
– соль;
– черный молотый перец;
– свежий базилик.

Приготовление:

  1. Нарежьте имбирь, чили и чеснок тонкими ломтиками.
  2. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней нарезанные ингредиенты.
  3. Добавьте туда же помидоры и тушите в течение 5 – 7 минут.
  4. Влейте кокосовое молоко и всыпьте специи. Можно дополнительно добавить немного молотой паприки.
  5. Выложите в помидорный соус рыбу и готовьте ее под крышкой 8 – 9 минут.
  6. Часть базилика нарежьте тонкими кусочками, а остальное оставьте целым.
  7. Перемешайте соус и тушите еще 1 – 2 минуты.
  8. Выложите готовое блюдо на тарелку, добавьте сверху свежие листочки базилика и подавайте к столу.
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Автор: Ольга Котів