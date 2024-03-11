За уши не оттащишь: самый вкусный рецепт рыбы с помидорами
11 марта 2024, 10:59Читати новину українською
Источник:stanishevska
Белая рыба — чрезвычайно полезный продукт. Именно поэтому ее советуют употреблять хотя бы раз в неделю.
Рыбу по этому рецепту можно подавать к столу с помидорным соусом без гарнира. Также к ней прекрасно подойдет нежное картофельное пюре или овощной салат.
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Рецепт рыбы с помидорами
- Время: 45 минут
- Порции: 3
– 500 граммов трески;
– 500 граммов помидоров черри;
– имбирь;
– перец чили;
– два зубчика чеснока;
– 100 миллилитров кокосового молока;
– соль;
– черный молотый перец;
– свежий базилик.
Приготовление:
- Нарежьте имбирь, чили и чеснок тонкими ломтиками.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней нарезанные ингредиенты.
- Добавьте туда же помидоры и тушите в течение 5 – 7 минут.
- Влейте кокосовое молоко и всыпьте специи. Можно дополнительно добавить немного молотой паприки.
- Выложите в помидорный соус рыбу и готовьте ее под крышкой 8 – 9 минут.
- Часть базилика нарежьте тонкими кусочками, а остальное оставьте целым.
- Перемешайте соус и тушите еще 1 – 2 минуты.
- Выложите готовое блюдо на тарелку, добавьте сверху свежие листочки базилика и подавайте к столу.