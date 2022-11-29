Только представьте, как такие пончики утром подходят к кофе или чаю. А чтобы не тратить лишние деньги на выпечку в магазине, приготовьте их собственноручно дома.
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Рыхлое сладкое тесто, ароматная начинка из малины или другого любимого варенья и слой сахарной пудры, белой как снег. Кстати, их можно начинять также шоколадным ганашем, вареньем из розы или сгущенкой. Вкусность!
Рецепт пончиков берлинеров
- Время: 3 часа
- Порции: 6 штук
Приготовление:
- Для приготовления пончиков объединяем теплое молоко, дрожжи, 1/3 сахара и около 1/3 муки. Перемешиваем до густой консистенции, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 15-20 минут.
- Желток сочетаем с оставшимся сахаром солью и ванильным сахаром.
- Добавляем опару, перемешиваем и постепенно подсыпаем оставшуюся муку. Добавляем мягкое сливочное масло, муку и замешиваем мягкое эластичное тесто (10 – 15 минут).
- Тесто накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1 – 2 часа.
- После этого обходим, раскатываем на присыпанной мукой столешнице до толщины 1,5 сантиметра и вырезаем круги диаметром 7 – 8 сантиметров. Кладем их на присыпанную мукой поверхность, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 10 – 15 минут.
- Жарим в большом количестве масла, разогретого до 180 градусов, по бокам до золотистого цвета.
- Готовые пончики кладем на бумажные полотенца и даем остыть.⠀
- Для ягодной начинки малину (можно замороженную) с сахаром доводим до кипения, добавляем кукурузный крахмал с водой, лимонный сок и варим до загущения.
- Даем полностью остыть, начиняем готовые пончики с помощью кондитерского мешка и насадки.
Приятного тебе аппетита!