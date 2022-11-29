Тільки уявіть, як такі пончики вранці пасують до кави, чи чаю. А щоб не витрачати зайві гроші на випічку в магазині, приготуйте їх власноруч вдома.

Читайте також М'ясо танутиме в роті: простий рецепт курячих гомілок у вині

Пухке солодке тісто, ароматна начинка з малини чи іншого улюбленого варення та шар цукрової пудри, білої мов сніг. До речі, їх можна начиняти також шоколадним ганашем, варенням з ружі або згущенкою. Смакота!

Рецепт пончиків берлінерів

Час: 3 години

3 години Порції: 6 штук

Інгредієнти:

– 125 мілілітрів теплого молока;

– 6 грамів сухих дріжджів;

– 50 грамів цукру;

– 215 грамів просіяного борошна;

– 1 жовток;

– дрібка солі;

– 25 грамів м’якого вершкового масла. ⠀

Для начинки:

– 200 грамів малини;

– 50 грамів цукру;

– 10 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 35 мілілітрів води;

– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

Для приготування пончиків поєднуємо тепле молоко, дріжджі, 1/3 цукру та близько 1/3 борошна. Перемішуємо до густої консистенції, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 15 – 20 хвилин.

Жовток поєднуємо з цукром, що залишився, сіллю та ванільним цукром.

Додаємо опару, перемішуємо і поступово підсипаємо решту борошна. Додаємо м‘яке вершкове масло, борошно і замішуємо м'яке еластичне тісто (10 – 15 хвилин).

Тісто накриваємо харчовою плівкою і залишаємо у теплому місці на 1 – 2 години.

Після цього обминаємо, розкачуємо на присипаній борошном стільниці до товщини 1,5 сантиметра та вирізаємо кола діаметром 7 – 8 сантиметрів. Кладемо їх на присипану борошном поверхню, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 10 – 15 хвилин.

Смажимо у великій кількості олії, розігрітої до 180 градусів, з обох боків до золотистого кольору.

Готові пончики кладемо на паперові рушники та даємо охолонути.⠀

Для ягідної начинки малину (можна заморожену) з цукром доводимо до кипіння, додаємо кукурудзяний крохмаль з водою, лимонний сік та варимо до загущення.

Даємо повністю охолонути, начиняємо готові пончики за допомогою кондитерського мішка та насадки.

Смачного!