Тільки уявіть, як такі пончики вранці пасують до кави, чи чаю. А щоб не витрачати зайві гроші на випічку в магазині, приготуйте їх власноруч вдома.
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Пухке солодке тісто, ароматна начинка з малини чи іншого улюбленого варення та шар цукрової пудри, білої мов сніг. До речі, їх можна начиняти також шоколадним ганашем, варенням з ружі або згущенкою. Смакота!
Рецепт пончиків берлінерів
- Час: 3 години
- Порції: 6 штук
Приготування:
- Для приготування пончиків поєднуємо тепле молоко, дріжджі, 1/3 цукру та близько 1/3 борошна. Перемішуємо до густої консистенції, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 15 – 20 хвилин.
- Жовток поєднуємо з цукром, що залишився, сіллю та ванільним цукром.
- Додаємо опару, перемішуємо і поступово підсипаємо решту борошна. Додаємо м‘яке вершкове масло, борошно і замішуємо м'яке еластичне тісто (10 – 15 хвилин).
- Тісто накриваємо харчовою плівкою і залишаємо у теплому місці на 1 – 2 години.
- Після цього обминаємо, розкачуємо на присипаній борошном стільниці до товщини 1,5 сантиметра та вирізаємо кола діаметром 7 – 8 сантиметрів. Кладемо їх на присипану борошном поверхню, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 10 – 15 хвилин.
- Смажимо у великій кількості олії, розігрітої до 180 градусів, з обох боків до золотистого кольору.
- Готові пончики кладемо на паперові рушники та даємо охолонути.⠀
- Для ягідної начинки малину (можна заморожену) з цукром доводимо до кипіння, додаємо кукурудзяний крохмаль з водою, лимонний сік та варимо до загущення.
- Даємо повністю охолонути, начиняємо готові пончики за допомогою кондитерського мішка та насадки.
Смачного!