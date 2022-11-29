Праздник близится: рецепт рыхлых пончиков берлинеров

Берлинеры – популярные на весь мир немецкие пончики с ягодной начинкой и толстым слоем сахарной пудры.

Только представьте, как такие пончики утром подходят к кофе или чаю. А чтобы не тратить лишние деньги на выпечку в магазине, приготовьте их собственноручно дома.

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Рыхлое сладкое тесто, ароматная начинка из малины или другого любимого варенья и слой сахарной пудры, белой как снег. Кстати, их можно начинять также шоколадным ганашем, вареньем из розы или сгущенкой. Вкусность!

Рецепт пончиков берлинеров

Время: 3 часа

3 часа Порции: 6 штук

– 125 миллилитров теплого молока;– 6 граммов сухих дрожжей;– 50 граммов сахара;– 215 граммов просеянной муки;– 1 желток;– щепотка соли;– 25 граммов мягкого сливочного масла. ⠀– 200 граммов малины;– 50 граммов сахара;– 10 граммов кукурузного крахмала;– 35 миллилитров воды;– 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

Для приготовления пончиков объединяем теплое молоко, дрожжи, 1/3 сахара и около 1/3 муки. Перемешиваем до густой консистенции, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 15-20 минут.

Желток сочетаем с оставшимся сахаром солью и ванильным сахаром.

Добавляем опару, перемешиваем и постепенно подсыпаем оставшуюся муку. Добавляем мягкое сливочное масло, муку и замешиваем мягкое эластичное тесто (10 – 15 минут).

Тесто накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1 – 2 часа.

После этого обходим, раскатываем на присыпанной мукой столешнице до толщины 1,5 сантиметра и вырезаем круги диаметром 7 – 8 сантиметров. Кладем их на присыпанную мукой поверхность, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 10 – 15 минут.

Жарим в большом количестве масла, разогретого до 180 градусов, по бокам до золотистого цвета.

Готовые пончики кладем на бумажные полотенца и даем остыть.⠀

Для ягодной начинки малину (можно замороженную) с сахаром доводим до кипения, добавляем кукурузный крахмал с водой, лимонный сок и варим до загущения.

Даем полностью остыть, начиняем готовые пончики с помощью кондитерского мешка и насадки.

Приятного тебе аппетита!