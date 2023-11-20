Такая заготовка точно должна быть в вашей кладовке: как замариновать сало на зиму

20:06

С приходом первых холодных ветров зима вступает в свои права и вместе с ней наступает пора готовиться к теплому уюту домашней кухни. Среди ароматов и вкусов, которые несет этот сезон, особое место занимает сало, приготовленное с умением и любовью.