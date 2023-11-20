Такая заготовка точно должна быть в вашей кладовке: как замариновать сало на зиму

20 ноября 2023, 20:06
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przyslij przepis

С приходом первых холодных ветров зима вступает в свои права и вместе с ней наступает пора готовиться к теплому уюту домашней кухни. Среди ароматов и вкусов, которые несет этот сезон, особое место занимает сало, приготовленное с умением и любовью.

Сало следует сохранить на зиму, чтобы наслаждаться его вкусом и в любое время года. Есть универсальный рецепт, как лучше сохранить продукт без лишних усилий.

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Рецепт сала

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм сала;
– 2 луковицы;
– 2 яблока;
– 1 столовая ложка майорана.

Приготовление:

  1. Сало нарежьте на кусочки поменьше и пропустите через мясорубку с большими отверстиями.
  2. Измельченную смесь выложите в жаровню и растопите на медленном огне, периодически помешивая до получения легких золотистых шкварок.
  3. Затем добавьте мелко нарезанный лук, а через 5 минут очищенные и крупно натертые яблоки (немного отжав сок). Сало не забываем время от времени помешивать.
  4. Еще через 10 минут добавьте майоран, растирая его руками (тогда он выпустит весь свой аромат и будет ощутимо на сале) и добавляем щепотку паприки.
  5. Разлейте сало по баночкам и пастеризуйте 5 – 8 минут с момента закипания.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська