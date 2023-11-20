Сало варто зберегти на зиму, щоб насолоджуватися його смаком та в будь-яку пору року. Є універсальний рецепт, як найкраще зберегти продукт без зайвих зусиль.
Цікаво Смак, що повертає у дитинство: готуємо топову страву із "Куркою по-домашньому"
Рецепт сала
- Час: 30 хвилин
- Порцій:4
Приготування:
- Сало наріжте на шматочки поменше і пропустіть через м’ясорубку з великими отворами.
- Подрібнену суміш викладіть в жаровню і розтопіть на повільному вогні, періодично помішуючи, до отримання легких золотистих шкварок.
- Потім додайте дрібно нарізану цибулю, а через 5 хвилин очищені і крупно натерті яблука (трохи віджавши сік). Сало не забуваємо час від часу помішувати.
- Ще через 10 хвилин додайте майоран, розтираючи його руками (тоді він випустить весь свій аромат і буде відчутно на салі) і додаємо щіпку паприки.
- Розлийте сало по банках і пастеризуйте 5-8 хвилин з моменту закипання.