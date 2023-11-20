Сало следует сохранить на зиму, чтобы наслаждаться его вкусом и в любое время года. Есть универсальный рецепт, как лучше сохранить продукт без лишних усилий.
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Рецепт сала
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Сало нарежьте на кусочки поменьше и пропустите через мясорубку с большими отверстиями.
- Измельченную смесь выложите в жаровню и растопите на медленном огне, периодически помешивая до получения легких золотистых шкварок.
- Затем добавьте мелко нарезанный лук, а через 5 минут очищенные и крупно натертые яблоки (немного отжав сок). Сало не забываем время от времени помешивать.
- Еще через 10 минут добавьте майоран, растирая его руками (тогда он выпустит весь свой аромат и будет ощутимо на сале) и добавляем щепотку паприки.
- Разлейте сало по баночкам и пастеризуйте 5 – 8 минут с момента закипания.