Один из таких – баклажаны по-херсонски. Приготовить эту закуску очень просто, несмотря на это она может быть вкусным гарниром или же полноценным самостоятельным блюдом, которое подается как горячим, так и холодным.

Будет вкусно Нежность в каждом кусочке: готовим сливочную запеканку с куриными стрипсами и овощами

Рецепт баклажанов по-херсонски

Время: 40 минут

Порции: 4


Баклажаны по-херсонски / Фото "Аутентичная Украина"

Приготовление:

  • Все овощи нужно хорошо промыть и почистить.
  • Баклажаны и перцы разрежьте пополам, после чего запеките в духовке до готовности.
  • В это время нужно бланшировать помидоры – залить кипятком и очистить от кожицы. Затем их следует нарезать маленькими кубиками.
  • Готовые перцы и баклажаны почистите от кожуры и мелко нашинкуйте.
  • Добавьте масло, чеснок, сырой натертый лук, лимонный сок и специи. Тщательно перемешайте смесь до получения однородной массы.
  • Подавайте баклажаны по-херсонски на стол со свежим хлебом или гренками.

Приятного аппетита!