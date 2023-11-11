Один из таких – баклажаны по-херсонски. Приготовить эту закуску очень просто, несмотря на это она может быть вкусным гарниром или же полноценным самостоятельным блюдом, которое подается как горячим, так и холодным.
Будет вкусно Нежность в каждом кусочке: готовим сливочную запеканку с куриными стрипсами и овощами
Рецепт баклажанов по-херсонски
Время: 40 минут
Порции: 4
Баклажаны по-херсонски / Фото "Аутентичная Украина"
Приготовление:
- Все овощи нужно хорошо промыть и почистить.
- Баклажаны и перцы разрежьте пополам, после чего запеките в духовке до готовности.
- В это время нужно бланшировать помидоры – залить кипятком и очистить от кожицы. Затем их следует нарезать маленькими кубиками.
- Готовые перцы и баклажаны почистите от кожуры и мелко нашинкуйте.
- Добавьте масло, чеснок, сырой натертый лук, лимонный сок и специи. Тщательно перемешайте смесь до получения однородной массы.
- Подавайте баклажаны по-херсонски на стол со свежим хлебом или гренками.
Приятного аппетита!