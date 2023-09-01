Легкий осенний салат с апельсинами и пастой за 30 минут
1 сентября 2023, 09:57Читати новину українською
Источник:Кристина Булезюк
Надоели привычные блюда и захотелось чего-то нового? Попробуйте салат-пасту с апельсинами и творогом. Такое сочетание вкусов приятно удивит каждого.
Легкий летний салат с апельсинами и пастой – новый необычный вкус блюда, который точно не оставит вас равнодушными. Состав салата можно менять, экспериментировать с сырами (голубой, бри или жесткий), добавлять копченые колбасы или прошуто.
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Подавайте такое блюдо на обед или ужин и оставайтесь не только сытыми, но и удовлетворенными сочетанием вкусов и структур в салате.
Рецепт салат-пасты с апельсинами
- Время: 25 минут
- Порции: 2
– 50 граммов макарон;
– 200 граммов микса салата;
– 1 апельсин;
– 30 граммов сыра;
– 1 чайная ложка каперсов;
– 30 граммов вяленых томатов;
– 20 граммов измельченных орехов;
– оливковое масло;
– бальзамический уксус;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Отвариваем макароны в подсоленной кипящей воде до готовности (время указано на упаковке).
- Выкладываем микс салата, каперсы, томаты, половинку апельсина нарезаем кусочками. Из другой половинки выжимаем сок.
- Далее добавляем отварную холодную пасту, кусочки сыра, смазываем растительным маслом, добавляем бальзамический уксус, соль, перец, орехи.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить кабачковые нагетсы на закуску вместо чипсов.