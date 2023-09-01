Легкий літній салат з апельсинами та пастою – це новий незвичний смак страви, який точно не залишить вас байдужими. Склад салату можна змінювати, експериментувати з сирами (блакитний, брі чи твердий), додавати копчені ковбаси або прошуто.

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Подавайте таку страву на обід чи вечерю та залишайтеся не тільки ситими, а й задоволеними від поєднання смаків та структур в салаті.

Рецепт салат-пасти з апельсинами

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Відварюємо макарони у підсоленій киплячій воді до готовності (час вказаний на упаковці).
  • Викладаємо мікс салату, каперси, томати, половинку апельсина нарізаємо шматочками. З іншої половинки вичавлюємо сік️.
  • Далі додаємо відварену холодну пасту, шматочки сиру, змащуємо олією, додаємо бальзамічний оцет, сіль, перець, горіхи.

Смачного!