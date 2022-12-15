Ничто не испортит запланированное застолье: рецепт салата без света
15 декабря 2022, 08:05Читати новину українською
Источник:Инстаграм Тате Чуднова
Когда дома нет света, а гости на пороге – приготовьте салат из готовых ингредиентов. Всего 10 минут, и он уже на столе.
Простой салат на обед или ужин без особого труда – то, что так нужно нам именно сейчас. Из-за веерных отключений света, вся Украина предстала перед определенными трудностями в быту и работе.
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Чтобы помочь вам в выборе блюд на каждый день или к праздничному столу, мы выбрали легкий и доступный рецепт салата из готовых ингредиентов.
Рецепт салата без света
- Время: 10 минут
- Порции: 4
– 100 граммов твердого сыра;
– 150 копченой курицы;
– 1 средний огурец;
– 1 сладкий перец;
– авокадо;
– сухарики.
Для заправки:
– 2 столовые ложки майонеза;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 1 чайная ложка горчицы в зернах;
– щепотка куркумы;
– щепотка соли;
– 1 столовая ложка масла;
– зубчик чеснока.
Приготовление:
- Для салата нарезаем кубиками (мелкими или средними) копченую курицу, очищенный огурец, сыр и сладкий перец.
- Смешиваем ингредиенты для соуса в отдельной миске.
- Авокадо нарезаем произвольными кусочками, ведь достаточно мягкое.
- Заправляем салат соусом, перемешиваем в конце, а лучше сразу перед подачей вмешиваем сухарики. Если добавить их заранее – они размякнут и салат будет напоминать кашу.
Пусть вкушает!