Ничто не испортит запланированное застолье: рецепт салата без света

Когда дома нет света, а гости на пороге – приготовьте салат из готовых ингредиентов. Всего 10 минут, и он уже на столе.

Простой салат на обед или ужин без особого труда – то, что так нужно нам именно сейчас. Из-за веерных отключений света, вся Украина предстала перед определенными трудностями в быту и работе.

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Чтобы помочь вам в выборе блюд на каждый день или к праздничному столу, мы выбрали легкий и доступный рецепт салата из готовых ингредиентов.

Рецепт салата без света

Время: 10 минут

10 минут Порции: 4

– 100 граммов твердого сыра;– 150 копченой курицы;– 1 средний огурец;– 1 сладкий перец;– авокадо;– сухарики.– 2 столовые ложки майонеза;– 2 столовые ложки сметаны;– 1 чайная ложка горчицы в зернах;– щепотка куркумы;– щепотка соли;– 1 столовая ложка масла;– зубчик чеснока.

Приготовление:

Для салата нарезаем кубиками (мелкими или средними) копченую курицу, очищенный огурец, сыр и сладкий перец.

Смешиваем ингредиенты для соуса в отдельной миске.

Авокадо нарезаем произвольными кусочками, ведь достаточно мягкое.

Заправляем салат соусом, перемешиваем в конце, а лучше сразу перед подачей вмешиваем сухарики. Если добавить их заранее – они размякнут и салат будет напоминать кашу.

Пусть вкушает!