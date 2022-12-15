Простий салат на обід чи вечерю без особливих труднощів – те, що так потрібне нам саме зараз. Через віялові відключення світла, вся Україна постала перед певними труднощами у побуті та роботі.

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Щоб допомогти вам у виборі страв на щодень, або до святкового столу, ми дібрали легкий та доступний рецепт салату з готових інгредієнтів.

Рецепт салату без світла

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів твердого сиру;

– 150 копченої курки;

– 1 середній огірок;

– 1 солодкий перець;

– авокадо;

– сухарики.

Для заправки:

– 2 столові ложки майонезу;

– 2 столові ложки сметани;

– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;

– дрібка куркуми;

– дрібка солі;

– 1 столова ложка олії;

– зубчик часнику.

Приготування:

Для салату нарізаємо кубиками (дрібними або середніми) копчену курку, очищений огірок, твердий сир та солодкий перець.

Змішуємо інгредієнти для соусу в окремій мисці.

Авокадо нарізаємо довільними шматочками, адже воно достатньо м'яке.

Заправляємо салат соусом, перемішуємо та наприкінці, а краще одразу перед подачею вмішуємо сухарики. Якщо додати їх заздалегідь – вони розм'якнуть та салат нагадуватиме кашу.

Нехай смакує!