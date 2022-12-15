Простой салат на обед или ужин без особого труда – то, что так нужно нам именно сейчас. Из-за веерных отключений света, вся Украина предстала перед определенными трудностями в быту и работе.
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Чтобы помочь вам в выборе блюд на каждый день или к праздничному столу, мы выбрали легкий и доступный рецепт салата из готовых ингредиентов.
Рецепт салата без света
- Время: 10 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Для салата нарезаем кубиками (мелкими или средними) копченую курицу, очищенный огурец, сыр и сладкий перец.
- Смешиваем ингредиенты для соуса в отдельной миске.
- Авокадо нарезаем произвольными кусочками, ведь достаточно мягкое.
- Заправляем салат соусом, перемешиваем в конце, а лучше сразу перед подачей вмешиваем сухарики. Если добавить их заранее – они размякнут и салат будет напоминать кашу.
Пусть вкушает!