Простой салат на обед или ужин без особого труда – то, что так нужно нам именно сейчас. Из-за веерных отключений света, вся Украина предстала перед определенными трудностями в быту и работе.

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Чтобы помочь вам в выборе блюд на каждый день или к праздничному столу, мы выбрали легкий и доступный рецепт салата из готовых ингредиентов.

Рецепт салата без света

Время: 10 минут

10 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 100 граммов твердого сыра;

– 150 копченой курицы;

– 1 средний огурец;

– 1 сладкий перец;

– авокадо;

– сухарики.

Для заправки:

– 2 столовые ложки майонеза;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 1 чайная ложка горчицы в зернах;

– щепотка куркумы;

– щепотка соли;

– 1 столовая ложка масла;

– зубчик чеснока.

Приготовление:

Для салата нарезаем кубиками (мелкими или средними) копченую курицу, очищенный огурец, сыр и сладкий перец.

Смешиваем ингредиенты для соуса в отдельной миске.

Авокадо нарезаем произвольными кусочками, ведь достаточно мягкое.

Заправляем салат соусом, перемешиваем в конце, а лучше сразу перед подачей вмешиваем сухарики. Если добавить их заранее – они размякнут и салат будет напоминать кашу.

Пусть вкушает!