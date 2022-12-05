Мы предлагаем вам попробовать вкусный и сытный салат с копченой курицей, фасолью и маринованным лучком. Буквально в считанные минуты и блюдо уже будет на столе.

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Его легко и комфортно готовить даже при свечах или фонариках, если за окно уже стемнело. Подавайте блюдо на стол с хлебом, сухариками и хлебцами.

Рецепт салата из готовых продуктов

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 – 4

Ингредиенты:

– 250 граммов копченого куриного филе;

– банка маринованных шампиньонов;

– консервированная красная фасоль;

– половинка репчатого лука;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 чайные ложки сахара;

– 2 столовые ложки уксуса;

– 120 миллилитров горячей воды;

– майонез или смесь сметаны и горчицы для заправки.

Приготовление:

Копченое куриное филе нарезаем соломкой, маринованные шампиньоны – пластинками, фасоль промываем.

Половину лука нарезаем четверть кольцами и маринуем: заливаем горячей водой, добавляем соль, сахар, уксус, перемешиваем и оставляем 10 минут.

Смешиваем все ингредиенты, добавляем чёрный перец и соль. Заправляем салат майонезом или смесью сметаны с горчицей.

Приятного тебе аппетита!