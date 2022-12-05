Мы предлагаем вам попробовать вкусный и сытный салат с копченой курицей, фасолью и маринованным лучком. Буквально в считанные минуты и блюдо уже будет на столе.

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Его легко и комфортно готовить даже при свечах или фонариках, если за окно уже стемнело. Подавайте блюдо на стол с хлебом, сухариками и хлебцами.

Рецепт салата из готовых продуктов

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2 – 4

Приготовление:

  • Копченое куриное филе нарезаем соломкой, маринованные шампиньоны – пластинками, фасоль промываем.
  • Половину лука нарезаем четверть кольцами и маринуем: заливаем горячей водой, добавляем соль, сахар, уксус, перемешиваем и оставляем 10 минут.
  • Смешиваем все ингредиенты, добавляем чёрный перец и соль. Заправляем салат майонезом или смесью сметаны с горчицей.

Приятного тебе аппетита!