Мы предлагаем вам попробовать вкусный и сытный салат с копченой курицей, фасолью и маринованным лучком. Буквально в считанные минуты и блюдо уже будет на столе.
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Его легко и комфортно готовить даже при свечах или фонариках, если за окно уже стемнело. Подавайте блюдо на стол с хлебом, сухариками и хлебцами.
Рецепт салата из готовых продуктов
- Время: 15 минут
- Порции: 2 – 4
Приготовление:
- Копченое куриное филе нарезаем соломкой, маринованные шампиньоны – пластинками, фасоль промываем.
- Половину лука нарезаем четверть кольцами и маринуем: заливаем горячей водой, добавляем соль, сахар, уксус, перемешиваем и оставляем 10 минут.
- Смешиваем все ингредиенты, добавляем чёрный перец и соль. Заправляем салат майонезом или смесью сметаны с горчицей.
Приятного тебе аппетита!