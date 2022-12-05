Ми пропонуємо вам спробувати смачний та ситний салат з копченою куркою, квасолею та маринованою цибулькою. Буквально за лічені хвилини і страва вже буде на столі.
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Його легко та комфортно готувати навіть при свічках чи ліхтарику, якщо за вікно вже стемніло. Подавайте страву до столу з хлібом, сухариками та хлібцями.
Рецепт салату з готових продуктів
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2 – 4
Приготування:
- Копчене куряче філе нарізаємо соломкою, мариновані печериці – пластинками, квасолю промиваємо.
- Половину цибулі нарізаємо чверть кільцями і маринуємо: заливаємо гарячою водою, додаємо сіль, цукор, оцет, перемішуємо і залишаємо 10 хвилин.
- Змішуємо всі інгредієнти, додаємо чорний перець та сіль. Заправляємо салат майонезом або сумішшю сметани з гірчицею.
Смачного!