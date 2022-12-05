Ми пропонуємо вам спробувати смачний та ситний салат з копченою куркою, квасолею та маринованою цибулькою. Буквально за лічені хвилини і страва вже буде на столі.

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Його легко та комфортно готувати навіть при свічках чи ліхтарику, якщо за вікно вже стемніло. Подавайте страву до столу з хлібом, сухариками та хлібцями.

Рецепт салату з готових продуктів

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– 250 грамів копченого курячого філе;

– банка маринованих печериць;

– консервована червона квасоля;

– половинка ріпчастої цибулі;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 чайні ложки цукру;

– 2 столові ложки оцту;

– 120 мілілітрів гарячої води;

– майонез або суміш сметани і гірчиці для заправки.

Приготування:

Копчене куряче філе нарізаємо соломкою, мариновані печериці – пластинками, квасолю промиваємо.

Половину цибулі нарізаємо чверть кільцями і маринуємо: заливаємо гарячою водою, додаємо сіль, цукор, оцет, перемішуємо і залишаємо 10 хвилин.

Змішуємо всі інгредієнти, додаємо чорний перець та сіль. Заправляємо салат майонезом або сумішшю сметани з гірчицею.

Смачного!