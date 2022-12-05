Салат при свечах: рецепт для которого не нужно ничего варить

5 декабря 2022, 08:42
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Источник:

инстаграмм Рецепты фудблог Украина

Из-за частых отключений электроэнергии не всегда есть возможность приготовить обед или ужин быстро. Но всегда можно найти выход, даже из сложнейшей ситуации.

Мы предлагаем вам попробовать вкусный и сытный салат с копченой курицей, фасолью и маринованным лучком. Буквально в считанные минуты и блюдо уже будет на столе.

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Его легко и комфортно готовить даже при свечах или фонариках, если за окно уже стемнело. Подавайте блюдо на стол с хлебом, сухариками и хлебцами.

Рецепт салата из готовых продуктов

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2 – 4
Ингредиенты:
– 250 граммов копченого куриного филе;
– банка маринованных шампиньонов;
– консервированная красная фасоль;
– половинка репчатого лука;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 чайные ложки сахара;
– 2 столовые ложки уксуса;
– 120 миллилитров горячей воды;
– майонез или смесь сметаны и горчицы для заправки.

Приготовление:

  • Копченое куриное филе нарезаем соломкой, маринованные шампиньоны – пластинками, фасоль промываем.
  • Половину лука нарезаем четверть кольцами и маринуем: заливаем горячей водой, добавляем соль, сахар, уксус, перемешиваем и оставляем 10 минут.
  • Смешиваем все ингредиенты, добавляем чёрный перец и соль. Заправляем салат майонезом или смесью сметаны с горчицей.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак