Салат с хрустящими баклажанами без майонеза, который точно станет любимым

21 августа 2023, 19:29
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Вкусные домашние рецепты

Мы знаем множество блюд из баклажанов, но эта закуска особенная. Минимум ингредиентов, максимум насыщенного вкуса и отдушки. Кстати, он без майонеза, потому его можно есть даже на ужин.

Салат с хрустящими баклажанами может стать настоящим открытием этим летом. Его не только легко готовить, но и быстро.

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Подавайте его как закуску к мясным блюдам или к каше или картофелю.

Салат с хрустящими баклажанами

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 2 небольших баклажана
– 2 средних помидора
– 2 огурца
– петрушка
– 2 ложки крахмала;
– соль;
– масло.
Для соуса:
– 2 ложки масла;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 ложка кетчупа барбекю;
– 1 ложка соуса терияки;
– 1 чайная ложка меда;
– 1 чайная ложка французской горчицы.

Приготовление:

  • Очищаем помытые баклажаны от кожуры, отрезаем плодоножки. Нарезаем их кусочками и вымачиваем 10-15 минут в подсоленной воде.
  • Просушиваем баклажаны и обваливаем в крахмале.
  • Обжариваем кусочки овощей во фритюре до золотистой корочки.
  • Нарезаем остальные овощи и смешиваем все в салатнице.
  • Для соуса смешиваем все ингредиенты и заправляем салат.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак