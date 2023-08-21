Салат с хрустящими баклажанами без майонеза, который точно станет любимым

Мы знаем множество блюд из баклажанов, но эта закуска особенная. Минимум ингредиентов, максимум насыщенного вкуса и отдушки. Кстати, он без майонеза, потому его можно есть даже на ужин.

Салат с хрустящими баклажанами может стать настоящим открытием этим летом. Его не только легко готовить, но и быстро.

Читайте также Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами

Подавайте его как закуску к мясным блюдам или к каше или картофелю.

Салат с хрустящими баклажанами

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 2 небольших баклажана– 2 средних помидора– 2 огурца– петрушка– 2 ложки крахмала;– соль;– масло.– 2 ложки масла;– 1 зубчик чеснока;– 1 ложка кетчупа барбекю;– 1 ложка соуса терияки;– 1 чайная ложка меда;– 1 чайная ложка французской горчицы.

Приготовление:

Очищаем помытые баклажаны от кожуры, отрезаем плодоножки. Нарезаем их кусочками и вымачиваем 10-15 минут в подсоленной воде.

Просушиваем баклажаны и обваливаем в крахмале.

Обжариваем кусочки овощей во фритюре до золотистой корочки.

Нарезаем остальные овощи и смешиваем все в салатнице.

Для соуса смешиваем все ингредиенты и заправляем салат.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовитьдля всей семьи.